LIVE Motocross, GP Belgio MXGP 2018 in DIRETTA: Herlings in testa anche in gara-2 davanti a Tony Cairoli

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1 del GP del Belgio della classe MXGP, quindicesimo round iridato. Jeffrey Herlings, leader del campionato, è il grande favorito della vigilia. Vittorioso ieri della Qualifying Race, l’olandese ha dato un ulteriore saggio delle sue qualità sul tracciato di Lommel. Un dominio assoluto che l’orange quest’oggi vuole replicare per allungare nei confronti del nostro Antonio Cairoli in classifica generale. Nel Mondiale Herlings ha 30 punti di margine su Cairoli, ciascuno dei 6 round che restano ne assegna 50.

Per il siciliano, dunque, sulla sabbia belga non si prospetta una manche facile, al cospetto di un avversario che in qualunque condizione sembra trovarsi a meraviglia. Tuttavia, il temperamento di Tony è una delle sue qualità migliori e quindi attendiamoci da lui una prova di carattere per cercare di ostacolare il compagno di marca, in sella alla KTM.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di gara-1 del GP del Belgio della classe MXGP, quindicesimo round iridato: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

17:50 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale, grazie per averci seguito ed appuntamento alla prossima su OASport

Il fenomeno olandese ha rischiato con una caduta banale nel finale ma aveva un vantaggio enorme che gli ha permesso di vincere comunque davanti a Cairoli e Coldenhoff, il quale è riuscito a spuntarla su Anstie per l’ultimo posto sul podio. Herlings va così a +36 su Cairoli quando mancano 5 round alla fine.

Incredibile!!! Herlings cade nel corso dell’ultimo giro ma riesce a tagliare il traguardo davanti a tutti!!! Cairoli secondo a 33″ dal leader

Ultimo giro: I primi due hanno rallentato tantissimo per non prendersi rischi e portare a casa l’ennesima doppietta del 2018

-2 giri al termine: Coldenhoff (KTM) sembra aver allungato in maniera decisiva sul britannico Anstie per il podio

-2 giri al termine: Herlings vola verso il successo con 28″ di vantaggio su Cairoli e 50″ sulla coppia Coldenhoff-Anstie

2′ alla fine con la battaglia tra Coldenhoff e Anstie per la terza piazza che continua con sorpassi e controsorpassi spettacolari!

3′ Brutta gara da parte di Lupino e Monticelli, rispettivamente 23° e 31°. Le prime due posizioni sono ormai cristallizzate con Herlings davanti a Cairoli

5′ Se la gara finisse in questo modo Herlings andrebbe a +36 su Cairoli a dieci manche dalla fine del campionato

6′ Grandissima battaglia tra Coldenhoff ed Anstie per la terza posizione con Febvre che si avvicina ai due!

8′ Tony Cairoli sta gestendo la sua seconda piazza dato che Herlings è ormai irraggiungibile. 20″ il margine tra i due

10′ Anstie approfitta di un errore di Coldenhof e si porta in terza posizione. Febvre, Geyser, Seewer, Desalle, Bobryshev e Van Horebeek completano la top10

12′ Niente da fare.. Cairoli rallenta vistosamente e crolla a 16″ di ritardo dal compagno di squadra. Herlings è lanciatissimo ad aggiudicarsi l’ennesima doppietta stagionale

13′ Anstie sta accorciando le distanze da Coldenhoff per un possibile duello per la terza piazza negli ultimi giri

14′ Cairoli guadagna pochi decimi nell’ultimo giro ed accusa 14″ di ritardo da Herlings

16′ Herlings sta gestendo la gara con grande tranquillità, Cairoli non sembra in grado di accorciare il gap che ha accusato nei primi tre giri

17′ Gli altri italiani sono molto attardati: Lupino è 21°, Monticelli 30°

18′ Nel secondo settore del tracciato Cairoli guadagna tantissimo su Herlings ma poi perde qualcosina in tutti gli altri parziali

20′ Il vantaggio del pilota italiano della KTM sugli inseguitori aumenta costantemente. Coldenhoff è sempre terzo davanti ad Anstie

21′ Finalmente Tony riesce ad essere più veloce del leader nei primi due settori

22′ Adesso Cairoli ha strada libera e potremo capire quale può essere il suo vero ritmo, anche se Herlings pare irraggiungibile

23′ Che passo per Herlings!! Ha già 13″ di margine su Cairoli dopo tre giri!

24′ Molto bene Tony Cairoli che sorpassa velocemente Coldenhoff e si lancia all’inseguimento del leader!

26′ Herlings sta già scappando via con un passo insostenibile per tutti gli altri. Cairoli si porta in terza posizione dietro a Coldenhoff!

27′ Tony Cairoli tenta il sorpasso su Anstie ma perde aderenza e rischia di cadere, ci dovrà riprovare

28′ Incredibile Herlings che passa tre piloti in un giro e si porta in testa davanti a Coldenhoff. Cairoli è quarto ed è all’attacco di Anstie per la terza piazza

SONO PARTITI!!! Holeshot di Coldenhoff con Herlings quarto e Cairoli quinto!

17:07 I piloti sono ormai pronti per la partenza di questa seconda manche a Lommel!

17:05 Con la vittoria in gara-1 Herlings ha inanellato la sesta vittoria di manche consecutiva, la 22esima in stagione.

17:00 Mancano pochi minuti alla partenza di una gara-2 che potrebbe essere fondamentale in ottica iridata nel duello infinito tra Cairoli e Herlings

16:55 Sinora sul tracciato di Lommel abbiamo assistito al solito dominio di Jeffrey Herlings, il quale ha dominato la prima manche con grande autorità allungando a +33 in classifica su Antonio Cairoli. Il portacolori azzurro è chiamato all’impresa per non lasciare scappare via l’avversario in maniera definitiva.

16:50 Buon pomeriggio e ben ritrovati per la DIRETTA LIVE della seconda manche del GP del Belgio 2018 della MXGP!

Appuntamento alle ore 17.00 per gara-2. Un saluto dalla redazione di OASport.

TRIONFO DI HERLINGS!!! Ancora l’olandese a segno davanti a Cairoli ed a Febvre. 33 punti di vantaggio sul siciliano ora in graduatoria.

1 giro alla fine: 22esima manche conquistata da parte dell’olandese che si a concretizzare davanti a Cairoli, Febvre ed Anstie

2 giri alla fine: Top3 che ormai sembra congelata: Herlings, Cairoli e Febvre a comporre il podio.

2′ Ci avviamo così ad un nuovo trionfo di Herlings, davanti a Cairoli, in una gara-1 che non ha avuto storia.

4′ INCREDIBILE! Gajser termina a terra coinvolgendo un altro pilota. Lo sloveno riparte dalla settima piazza.

6′ Herlings continua a dominare la scena in questa prima manche del GP del Belgio davanti a Cairoli ed a Febvre. Nel frattempo Anstie si porta in quarta posizione, sfruttando un’incertezza di Gajser in fase di doppiaggio.

8′ Di seguito la top5: Herlings, Cairoli, Febvre, Gajser e Anstie.

10′ 13″ il vantaggio ora di Herlings su Cairoli che si avvia a vincere la 22esima manche di quest’annata trionfale per lui.

13′ Anstie ha guadagnato 2″ al giro circa su Gajser ed è pronto ad attaccare lo sloveno della Honda.

15′ Cairoli sembra essere entrato già in gestione, avendo compreso di non avere il passo per seguire Herlngs: 11″ il ritardo. Nel frattempo Febvre torna terzo e Gajser deve guardarsi dal ritorno di Max Anstie.

17′ 8″7 il vantaggio di Herlings su Cairoli e situazione abbastanza congelata. Da par suo Tony gira con un passo migliore di Gajser e Febvre e dunque non ci sono variazioni sostanziali.

18′ Febvre però non ha mollato e tenta di restituire il “favore” a Gajser. La lotta per il terzo gradino del podio appassiona in questa fase visto che il primato dell’olandese Herlings, al momento, sembra inattaccabile.

20′ Continua a volare Herlings su un passo inarrivabile per gli altri: 7″8 il vantaggio ora su Cairoli che comunque è tranquillamente in seconda posizione avendo un vantaggio superiore ai 10″ su Gajser.

22′ Grandissima manovra all’esterno di Gajser che si porta in terza posizione ai danni di Febvre.

23′ 6″6 il margine ora di Herlings su Cairoli che guadagna molto nei confronti di Febvre. 10″ il ritardo del francese, tallonato ora dallo sloveno della Honda Gajser.

24′ Eccolo il sorpasso di Seewer che sfrutta anche un errore di Van Horebeek per prendersi la quinta piazza.

25′ Posizione che nella top3 sono abbastanza cristallizzate mentre Van Horebeek deve guardarsi dal ritorno di Seewer, pronto ad infilare il belga.

27′ Herlings ha già costruito un vantaggio di circa 6″ nei confronti di Cairoli. Il siciliano è riuscito comunque a guadagnare terreno nei confronti di Febvre. Seguono Gajser e Van Horebeek a completare la top5.

29′ Caduta per Simpson mentre Febvre tallona Cairoli per la seconda posizione. Herlings è già in fuga.

30′ Holeshot di Herlings con Cairoli in seconda posizione tallonato da Febvre con la Yamaha.

PARTITI!!!!!!!!!!!

14.08: Manca pochissimo al via!

14.03: Un circuito quello di Lommel che richieda una guida morbida per assecondare le asperità del terreno ed essere scorrevole nei cambi di direzione.

14.00: Una giornata splendida a Lommel. Il sole fa capolino sul tracciato e lo spettacolo è garantito.

13.49: Una gara che comunque potrebbe aver per protagonisti anche Febvre, in sella alla Yamaha, e Gajser, con la Honda, che nel corso della Qualifying Race di ieri hanno messo in mostra una buona velocità: il francese ha concluso in terza posizione mentre lo sloveno undicesimo per via di un errore.

13.46: Sulla sabbia di Lommel l’olandese è pronto ad allungare ulteriormente in graduatoria iridata. Al momento il vantaggio di 30 punti su Cairoli, mette in una posizione di forza l’orange.

13.42: Ci si attende una nuova sfida tra Herlings, leader della graduatoria iridata, ed il siciliano Cairoli, pronto a far di tutto per contrastare l’incedere del compagno di marca.

13.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1 del GP del Belgio a Lommel, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP.

FOTOCATTAGNI