LIVE Moto3, GP Austria 2018 in DIRETTA: qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Austria di Moto3. Sulla pista del Red Bull Ring ci sarà grande battaglia in qualifica per assicurarsi una buona posizione in vista di una gara che potrebbe risultare decisiva nella lotta per il titolo. Dopo la corsa saltata da Jorge Martin a causa della frattura del radio della mano sinistra, la classifica del Mondiale si è accorciata notevolmente ed ora i primi quattro sono racchiusi in soli 21 punti. Marco Bezzecchi, leader della graduatoria, proverà ad allungare su un Martin che ha accorciato i tempi di recupero dall’infortunio ma sicuramente non sarà al meglio. Le qualifiche potrebbero essere condizionate dalla pioggia, un fattore che potrebbe rivoluzionare i valori in campo e rimescolare le carte per l’assegnazione della pole.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle qualifiche del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale di Moto3. Appuntamento alle ore 12:35 per il semaforo verde della sessione di qualifica. Buon divertimento!

13:02 Attenzione alle scelte dei piloti negli ultimi minuti che potrebbero montare le gomme slick per l’ultimo time attack

13:01 MARTIN!!! Lo spagnolo fa segnare il sesto tempo girando da solo!! Bezzecchi è tornato ai box dopo la scivolata

12:59 Caduta di Bezzecchi!! Il pilota KTM stava spingendo al massimo ed è incappato in una scivolata in entrata di curva 3, la moto non sembra aver subito danni e Bezzecchi riparte

12:58 Adesso è un testa a testa avvincente tra Canet e Bezzecchi che si migliorano giro dopo giro e si scavalcano a vicenda in testa alla graduatoria

12:56 Canet è un fulmine e migliora il tempo di Bezzecchi di sei decimi! Molto bene anche Arbolino che si porta in terza piazza

12:55 Arenas primo con 1:45.009 ma viene subito scavalcato Suzuki e da Bezzecchi!!

12:53 Purtroppo non sta facendo dei buoni giri Di Giannantonio che si trova in ventesima piazza. Bulega migliora ed è decimo

12:52 Canet è molto veloce, si porta in testa e continua a migliorare costantemente. Molto bene Tony Arbolino, 2°!!

12:50 Bezzecchi rientra ai box, dopo il suo primo run è 8° a sette decimi dal leader Perez

12:49 Continuano a migliorarsi i tempi giro dopo giro, l’impressione è che la qualifica si possa decidere all’ultimo giro

12:47 BEZZECCHI!! L’azzurro si porta in testa con 1:46.169 davanti a Perez e Bastianini

12:46 Buon passo di Jorge Martin che al momento è 13° ma si sta migliorando

12:44 Caduta di Gabriel Rodrigo in curva 4. La pista è ancora scivolosa in diverse curve ma si sta asciugando costantemente

12:43 Primo Perez a sorpresa!! 1:46.829 per l’iberico che si trova a suo agio in queste condizioni di pista umida

12:42 Giro dopo giro i tempi migliorano vistosamente, al momento è in testa Rodrigo davanti a Bezzecchi

12:40 Jorge Martin disputerà le qualifiche senza antidolorifici nonostante l’asfalto umido. Primi minuti con tutti in pista per far segnare i primi tempi

12:38 La pista è ancora umida a causa della pioggia della mattina, ma l’asfalto si sta asciugando velocemente

12:35 SEMAFORO VERDE!!! Inizia la sessione di qualifica della Moto3!

12:33 Mancano solo due minuti all’inizio delle qualifiche della Moto3, vedremo se Martin scenderà in pista o preferirà non rischiare di peggiorare il proprio infortunio

12:31 Come di consueto sarà fondamentale sfruttare le scie nei primi due settori per ottenere degli ottimi tempi, ma sarà altrettanto importante evitare il traffico nell’ultimo settore guidato della pista

12:27 Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Aron Canet ed Enea Bastianini proveranno a sfruttare le difficoltà di Martin per guadagnare dei punti preziosi in ottica iridata. Al momento non piove a Spielberg, perciò si profila una qualifica asciutta

12:23 Vedremo se l’iberico Jorge Martin riuscirà a limitare i danni in un appuntamento in cui sta convivendo con i postumi della frattura del radio della mano sinistra patito in occasione del venerdì di Brno. Sinora il pilota Honda ha fatto molta fatica a far segnare dei buoni tempi durante le prove libere ma potrebbe esaltarsi nel giro secco del sabato

12:20 Di seguito la classifica del Mondiale di Moto3 prima della gara austriaca:

1 Marco BEZZECCHI KTM ITA 133

2 Jorge MARTIN Honda SPA 130

3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 116

4 Aron CANET Honda SPA 112

5 Enea BASTIANINI Honda ITA 97

12:15 Le qualifiche potrebbero essere condizionate dalle condizioni meteo variabili di Spielberg (Austria), che potrebbero rimescolare i valori in campo e regalare delle sorprese inattese. In caso di pista umida Marco Bezzecchi può essere considerato il favorito per la pole, grazie alla sua guida pulita e morbida che gli ha permesso di dominare l’unica gara bagnata dell’anno, disputata in Argentina

Foto: Profilo FB Marco Bezzecchi