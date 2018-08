MotoGP, GP Austria 2018: la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7°, Rossi 15°

Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e sbriciolando i tempi fissati in precedenza.

Il catalano chiude con un eccellente 1:26.496, rifilando ben 1.784 al primo di un trittico di britannici, Bradley Smith (Red Bull KTM). Alle sue spalle i connazionali Scott Redding (Aprilia) a 1.982 e Cal Crutchlow (LCR Honda) a 2.157. Quinta posizione per lo svizzero Thomas Luthi (Honda EG 0,0 VDS) che, approfittando delle condizioni viscide, lascia le parti basse della classifica, fermandosi a 2.248 da Marquez. Al sesto posto troviamo l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 2.471, al settimo Andrea Dovizioso (Ducati) che, senza forzare in maniera particolare, chiude a 2.512 dalla vetta, davanti allo spagnolo Alex Rins (Suzuki) ottavo a 2.518, quindi il malese Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3) nono a 2.710, con Maverick Vinales (Yamaha) decimo a 2.712.

Dopo una prima fase di sessione sul bagnato molto positiva, Jorge Lorenzo (Ducati) chiude in 14esima posizione a 4.101 da Marquez, un gradino sopra Valentino Rossi (Yamaha), a 4.879. Il “Dottore” ha dimostrato un buon feeling con la sua M1 sul bagnato, mentre negli ultimi minuti sull’asciutto è letteralmente scomparso. Per il pilota di Tavullia questa FP3 non ha permesso di migliorare la situazione di ieri, per cui sarà costretto a prendere il via dalla Q1 nelle qualifiche delle ore 14.10. 19esima posizione finale per Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 5.955, mentre Danilo Petrucci è 20esimo a quasi otto secondi, dopo un turno nel quale ha girato pochissimo. Stesso discorso per Andrea Iannone (Suzuki), che si classifica in 21esima posizione a 8.690 da Marquez.

A questo punto tutta l’attenzione si trasferirà sul quarto turno di prove libere delle ore 13.30, nella quale i piloti sperano di trovare, finalmente, l’asfalto asciutto, per provare l’assetto in vista della gara. Il meteo sembra ancora ballerino e la pioggia è sempre dietro l’angolo, per cui ci attende un sabato del Red Bull Ring quanto mai imprevedibile.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP AUSTRIA MOTOGP 2018

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1’26.496

2 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 299.0 1’28.280 1.784 / 1.784

3 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.2 1’28.478 1.982 / 0.198

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 302.0 1’28.653 2.157 / 0.175

5 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 298.2 1’28.744 2.248 / 0.091

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 307.6 1’28.967 2.471 / 0.223

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.1 1’29.008 2.512 / 0.041

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.6 1’29.014 2.518 / 0.006

9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.5 1’29.206 2.710 / 0.192

10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.5 1’29.208 2.712 / 0.002

11 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 301.0 1’29.762 3.266 / 0.554

12 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.0 1’30.255 3.759 / 0.493

13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.5 1’30.390 3.894 / 0.135

14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 300.6 1’30.687 4.191 / 0.297

15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.5 1’31.375 4.879 / 0.688

16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 298.5 1’31.644 5.148 / 0.269

17 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1’32.239 5.743 / 0.595

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 295.9 1’32.363 5.867 / 0.124

19 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 288.8 1’32.451 5.955 / 0.088

9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 297.1 1’34.465 7.969 / 2.014

29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 263.5 1’35.186 8.690 / 0.721

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 263.6 1’38.257 11.761 / 3.071

53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati

alessandro.passanti@oasport.it

