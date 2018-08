LIVE Moto2, GP Austria 2018 in DIRETTA: qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2018, undicesima tappa del Mondiale di Moto2. Il testa a testa tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Miguel Oliveira continua sul tracciato del Red Bull Ring dopo il sorpasso del lusitano in testa al Mondiale nei confronti dell’azzurro effettuato a Brno. Il portoghese della KTM comanda la classifica con 2 punti di vantaggio sul piemontese e con 53 sullo spagnolo Alex Marquez. Ci si aspetta grande equilibrio in qualifica con una quindicina di piloti racchiusi in mezzo secondo a causa di un tracciato in cui è difficile fare la differenza rispetto agli altri. Le condizioni meteo saranno decisive e potrebbero influenzare fortemente l’andamento del turno, con diversi specialisti del bagnato che andrebbero a rimescolare i valori in campo in caso di pioggia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle qualifiche del GP d’Austria 2018 di Moto2 con aggiornamenti in tempo reale. Appuntamento alle ore 15:05 per il semaforo verde della qualifica. Buon divertimento!

