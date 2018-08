LIVE Milan-Roma, Serie A 2018-2019 in DIRETTA: sfida importante a San Siro, Gattuso non può sbagliare

Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Roma, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Siro di Milano va in scena subito un big match: i rossoneri, che hanno saltato il primo turno per i noti problemi di Genova, hanno esordito a Napoli con una sconfitta confortante, visto un primo tempo super; per i giallorossi quattro punti ma delle performance tutt’altro che positive con due compagini come Torino ed Atalanta. Sfida tra bomber quella di stasera: si scontrano due dei più grandi cannonieri del campionato, Gonzalo Higuain, all’esordio a San Siro e a caccia del primo gol in rossonero, ed Edin Dzeko. Interessante anche lo scontro tra filosofie di gioco dei due allenatori Rino Gattuso ed Eusebio Di Francesco. Seguite con noi, a partire dalle ore 20.30, la DIRETTA LIVE del match tra Milan e Roma. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Bestino Shutterstock