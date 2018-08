LIVE Inter-Torino in DIRETTA: spettacolo a San Siro, i nerazzurri cercano il riscatto in Serie A

CLICCA QUI PER IL LIVE GENERALE DELLA SECONDA GIORNATA DI SERIE A

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Torino, valevole per la seconda giornata del campionato italiano di calcio 2018/19. A San Siro, alle ore 20.30, saranno in campo due squadre che vogliono immediatamente rifarsi dopo un esordio poco fortunato. I padroni di casa hanno la necessità di mettersi alle spalle il brutto ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo per ribadire le proprie credenziali nella corso verso lo Scudetto. I granata, invece, beffati dalla Roma proprio in extremis, sbarcano a Milano per vendere cara la pelle, condotti da mister Walter Mazzarri, ex con il dente avvelenato.

L’Inter scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1 con Icardi sostenuto da Politano, Lautaro Martinez e Perisic che torna titolare dopo l’iniziale panchina di Reggio Emilia. Gli ospiti, invece, rispondono con un 3-5-2 camaleontico, con Iago Falquè e Belotti davanti, ma con l’inserimento di Soriano che dovrebbe fare da raccordo tra centrocampo ed attacco.

Alle ore 20.30, dunque, si accenderanno le luci dello stadio intitolato a Giuseppe Meazza, per capire se il passo falso della prima giornata è stato solamente tale per i nerazzurri, o se c’è qualcosa di più. Per il Torino l’imperativo è rendere la vita difficile ai rivali, in un campo dal quale hanno sempre raccolto pochi sorrisi nelle ultime uscite. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Inter-Torino, per non perdervi nemmeno un istante o una azione del match di San Siro.













