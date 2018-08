LIVE Ginnastica, Europei 2018: Finale a squadre in DIRETTA. Russia a caccia dell’oro, Italia per l’onore

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile degli Europei 2018 di ginnastica artistica. All’SSE Hydro si assegnano le prime medaglie seniores, si preannuncia grande spettacolo nella gara che premia la validità del movimento dell’intera Nazione. La Russia parte con tutti i favori del pronostico, Belyavskiy e compagni hanno tutte le carte in regola per dettare legge e confermarsi sul trono ma la corazzata non dovrà comunque sottovalutare la Gran Bretagna di Whithlock che di fronte al proprio pubblico cercherà gloria.

Per il podio lotteranno anche Svizzera e Germania senza sottovalutare Francia e Turchia. Presente l’Italia che riparte da qui con un quintetto giovane desideroso di mettersi in luce, guidato da Marco Lodadio deluso per la mancata finale agli anelli e oggi affiancato da Marco Sarrugerio, Tommaso De Vecchis, Andrea Russo e Ludovico Edalli.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile degli Europei 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00.













Foto: Dario Ventre/Federginnastica