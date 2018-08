LIVE Ginnastica, Europei 2018: Finale a squadre in DIRETTA. Duello Russia-Francia per l’oro, Italia spensierata per divertirsi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano le prime medaglie seniores, la gara regina che misura il valore di un intero movimento è indubbiamente quella più attesa del programma e oggi non mancherà lo spettacolo.

Sulla carta sembra profilarsi un duello stellare tra Russia e Francia per la conquista del titolo: le Campionesse in carica si affidano alla classe di Angelina Melnikova per confermarsi sul trono del Vecchio Continente ma le transalpine vogliono riscrivere la storia trascinate da Melanie De Jesus e Coline Devillard. Alle spalle delle due potenze, sempre secondo quanto visto in qualifica, dovrebbe esserci la Gran Bretagna che insegue il podio di fronte al proprio pubblico ma Simm e compagne non possono sottovalutare l’Olanda di Sanne Wevers e l’Ungheria di Devai e Makra.

Ci sarà anche l’Italia, ripescata dopo la rinuncia del Belgio. La nostra Nazionale cercherà di fare bella figura e di onorare l’impegno: il nostro quartetto, privo di Sofia Busato, potrà lottare con la Spagna e l’Ucraina per il sesto posto. Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Martina Basile e Francesca Noemi Linari cercheranno di dare tutto quello che hanno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













(foto Federginnastica)