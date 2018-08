LIVE F1, Qualifiche GP Belgio 2018 in DIRETTA: programma, orario d’inizio e tv. Come seguirle in diretta

Alle ore 15.00 di sabato 25 agosto scatteranno le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Giornata importantissima sul tracciato di Spa, si preannuncia grande battaglia per la conquista della pole position in un turno particolarmente acceso e sulla carta molto equilibrato in cui può succedere di tutto. Si definisce la griglia di partenza e scattare davanti sarà fondamentale per puntare al successo nella gara di domenica, un appuntamento determinante in ottica campionato: Lewis Hamilton ha 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e cerca l’allungo ma il tedesco non molla la presa e vuole ricucire lo strappo prima della gara di Monza in programma settimana prossima.

La Ferrari ha dimostrato un ottimo passo gara nelle prove libere e ha dimostrato di poter dire la sua sul giro secco, le Rosse vogliono mettere le Mercedes in scacco matto approfittando anche della penalizzazione di Valtteri Bottas. Prima delle qualifiche è prevista la solita sessione di prove libere 3, gli ultimi 60 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up sulle vetture e ottimizzare il feeling con lo storico tracciato delle Ardenne.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle qualifiche del GP del Belgio. Di seguito il calendario, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP BELGIO 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 in ogni singola fase.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 20.00.













FOTOCATTAGNI