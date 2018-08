F1, GP Belgio 2018: sfida Ferrari-Mercedes in qualifica, Sebastian Vettel vuole la pole position

Giornata di qualifiche per il GP del Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps ripartirà il Mondiale F1 dopo la pausa estiva e la caccia alla pole position si preannuncia altamente elettrizzante e appassionante. Oggi pomeriggio si definirà la griglia di partenza di una gara che potrebbe essere fondamentale per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton vanta infatti 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, il britannico è reduce da due vittorie consecutive giunte in maniera inaspettata e ora vorrebbe allungare ulteriormente in classifica per mettere una piccola ipoteca sul successo finale ma il tedesco ha una grande voglia di rivalsa e metterà in pista tutto il suo agonismo per tenere aperti i conti.

Sarà sfida serratissima tra Ferrari e Mercedes, le Rosse hanno impressionato nei primi due turni di prove libere e hanno tutte le carte in regola per fare la differenza durante le qualifiche: l’obiettivo è quello di conquistare tutta la prima fila e di mettere in difficoltà Lewis Hamilton che questa volta non potrà avere il sostegno del compagno di squadra Valtteri Bottas, già certo di scattare in ultima fila a causa della penalità inflitta per la quarta sostituzione della power unit. Il Cavallino Rampante deve assolutamente sfruttare la superiorità numerica, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen devono mettere il Campione del Mondo in una vera e propria morsa per dare nuovamente speranza a tutti i tifosi.

La scuderia di Maranello si sta dimostrando superiore ma la sorte negli ultimi due appuntamenti ha girato contro, ora bisogna subito ripartire al meglio. Vettel punta alla pole position, Raikkonen ama il circuito di Spa ma Hamilton non mollerà così facilmente e cercherà di sfruttare tutte le sue doti sul giro secco. Lo spettacolo non dovrebbe mancare nelle qualifiche del GP del Belgio che dovrebbero corrersi sotto il sole ma il meteo può cambiare da un momento all’altro in questa zona delle Ardenne, bisogna sempre lanciare uno sguardo al cielo perché la situazione è sempre in continuo divenire e potrebbe mutare l’andamento della giornata. Attenzione anche all’impiego degli pneumatici perché potremmo assistere a delle scelte tecniche particolari in vista della gara di domani.













FOTOCATTAGNI