European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di mercoledì 8 agosto

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO)

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia e il borsino nella giornata di mercoledì 8 agosto agli European Championships 2018.

ATLETICA

Ore 19.40: salto in lungo maschile

Giornata senza troppi sussulti per l’Italia nelle finali in programma. L’unico che può provare a dire la sua sarà Kevin Ojiaku nel salto in lungo. In una gara di livello modesto, servirà comunque superare quota 8 metri per coltivare ambizioni da podio. L’azzurro dovrà superarsi.

Percentuali di medaglia

Kevin Ojiaku: 10%

TUFFI

Ore 14.30: 3 metri sincro misto

Ore 15.50: piattaforma femminile

Elena Bertocchi e Maicol Verzotto sono una coppia molto solida, che può far bene e giocarsi una medaglia nel trampolino 3 metri sincro. Russia, Germania e Gran Bretagna le squadre da battere. Noemi Batki sarà una outsider nella piattaforma 10 metri: se dovesse disputare una gara senza sbavature, la top3 non sarebbe lontana.

Percentuali di medaglia

Bertocchi-Verzotto: 60%

Noemi Batki: 25%

NUOTO DI FONDO

Ore 10.30: 5 km femminile

Ore 12.00: 5 km maschile

Sarà un Europeo in acque libere con una grande incognita: la bassissima temperatura dell’acqua, tra i 13° ed i 15°, potrebbe davvero ribaltare le gerarchie. Nella prova femminile l’Italia partirà con grandi ambizioni: Rachele Bruni, Martina De Memme ed Arianna Bridi possono puntare al podio e dovranno vedersela in particolare con la fuoriclasse olandese Sharon Van Rouwendaal. Attenzione anche alla francese Lara Grangeon.

In campo maschile sarà la Francia la squadra da battere, con tre atleti tutti potenzialmente da vittoria: Axel Reymond, Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier. L’Italia punterà sui giovani Andrea Manzi, Pasquale Sanzullo e Marcello Guidi: per loro il podio rappresenterebbe un grandissimo risultato.

Percentuali di medaglia

Arianna Bridi: 60%

Martina De Memme: 30%

Rachele Bruni: 50%

Andrea Manzi: 30%

Pasquale Sanzullo: 20%

Marcello Guidi: 20%

NUOTO

Ore 17.30: Finali

Pur lontanissimo dalla forma migliore a causa della gastroenterite che lo ha prosciugato di energie negli ultimi giorni, Gregorio Paltrinieri può comunque giocarsi una medaglia negli 800 sl, il che la dice lunga sulla grandezza del fuoriclasse italiano. L’oro sembra già in cassaforte o quasi per l’ucraino Romanchuk, ma guai a dare per morto il campione olimpico carpigiano.

Se il britannico Peaty farà una gara a sé, Fabio Scozzoli può certamente puntare all’argento nei 50 rana. Ilaria Cusinato può giocarsi il podio nei 200 misti, mentre l’Italia partirà favorita nella staffetta 4×100 sl mista, dove gli azzurri avranno nella Russia la rivale più ostica.

Percentuali di medaglia

Gregorio Paltrinieri: 90%

Italia (4×100 sl mista): 90%

Fabio Scozzoli: 70%

Ilaria Cusinato: 40%













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Lapresse