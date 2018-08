LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: Italia per gli ultimi botti nel nuoto! Desalu fa sognare nei 200 metri, tuffi e fondo agguerriti!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei misti. Gli azzurri vogliono brillare per rimpinguare il bottino, ci giochiamo anche delle chance importanti nelle 10km di nuoto di fondo con Rachele Bruni e Simone Ruffini, da non perdere Giovanni Tocci dal trampolino 3 metri.

Prosegue il programma dell’atletica leggera a Berlino, Eseosa Desalu è in finale sui 200 e vuole stupire ancora ma attenzione alle imperdibili qualificazioni e semifinali di Gianmarco Tamberi e Libania Grenot. All’SSE Hydro spazio alle qualificazioni dell’artistica femminile. L’Italia è scivolata un po’ indietro nel medagliere, oggi bisogna reagire a tutti i costi e regalarci una bella giornata per poi lanciarsi al meglio verso il weekend conclusivo della manifestazione.

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE













