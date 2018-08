LIVE Ciclismo su pista, Europei 2018 in DIRETTA: l’Italia insegue le medaglie negli inseguimenti a squadre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Oggi al Sir Chris Hoy Velodrome si svolgeranno subito due gare fondamentali per l’Italia, le qualificazioni dell’inseguimento a squadre. Per i nostri quartetti l’obiettivo sarà quello di centrare le semifinali e bisognerà quindi subito dare il massimo per fare uno dei primi quattro tempi. Al femminile, l’Italia, campione in carica, schiererà Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi, mentre al maschile il quartetto sarà formato da Liam Bertazzo, Michele Scartezzini, Filippo Ganna e Francesco Lamon.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 19.45. Buon divertimento! (Foto: Twitter Fci)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

20.34 Partite le azzurre.

20.31 Valsecchi, Paternoster, Balsamo e Cavalli compongono il quartetto azzurro. C’è un problema alla sella di Letizia Paternoster, i tecnici stanno cercando di risolverlo prima della partenza.

20.30 4’19″330 per la Gran Bretagna, sono nettamente in testa. Da capire se le padrone di casa hanno o meno spinto al massimo. Potrebbero essersi gestite in vista della semifinale e della finale di domani. L’Italia può valere anche 4’17”. Vedremo ora le azzurre…

20.29 Si stacca la Dickinson. Ora 4″2 di vantaggio per le britanniche.

20.27 A metà gara 2″4 il margine delle britanniche sulla Germania. Ma incrementeranno ancora….

20.26 Sta volando la Gran Bretagna. 1″4 sulla Germania dopo appena 1000 metri!

20.25 Partita la Gran Bretagna. Capiremo da questa prova se le padrone di casa saranno inattaccabili per l’oro.

20.23 La Francia è seconda con il crono di 4’27″310, appena 4 centesimi meglio della Polonia. Le transalpine sono sicure di accedere alla semifinale per l’oro. Ora però la gara cambierà radicalmente e, sulla carta, si scenderà sotto i 4’20”. Tocca alla Gran Bretagna, poi l’Italia.

20.22 Ai 3000 metri la Francia cerca la rimonta, si trova a 1″450.

20.21 Continua a perdere la Francia, 1″744.

20.19 Partenza lenta della Francia, dietro di 1″5 ai 500 metri.

20.18 Tempo sicuramente da medaglia quello delle teutoniche, anche se distante (sulla carta) da Gran Bretagna ed Italia. Ora tocca alla Francia.

20:16 La Germania passa in testa con 4:25.187 e si assicura così un posto in semifinale

20:15 2.701 di margine per le tedesche dopo 3000 metri

20:14 Le tedesche allungano ed a metà gara hanno 2.612 di vantaggio sulla Polonia

20:13 La Germania parte bene ed è prima dopo un chilometro

20:10 Buona prova della Polonia che va in testa con 4:27.786

20:09 La Polonia allunga ed ora ha quasi due secondi di margine sul Belgio

20:08 A metà gara le polacche passano in testa

20:06 Dopo un chilometro la Polonia è alle spalle del Belgio di 7 decimi

20:04 Siamo giunti a metà delle batterie femminili, adesso tocca alla Polonia

20:03 Russia seconda al traguardo con 4:31.283

20:01 Le russe recuperano qualcosa ma sono sempre seconde a metà gara

20:00 Dopo 1000 metri la Russia paga 1.265 rispetto al Belgio

19:56 Il Belgio conserva il vantaggio fino alla fine e va in testa con 4:31.147

19:55 Ad un chilometro dall’arrivo il Belgio allunga leggermente sulle ucraine

19:53 A metà gara il quartetto belga è primo con 0.959 di vantaggio sull’Ucraina

19:50 Bielorussia seconda con 4:34.097

19:48 Ad un chilometro dal traguardo le bielorusse sono seconde con un secondo e mezzo di ritardo dall’Ucraina

19:45 Dopo 1000 metri la Bielorussia è alle spalle dell’Ucraina

19:42 Le ucraine chiudono la prova con un 4:32.314 che permette loro di passare in testa

19:39 L’Ucraina rimane compatta ed è davanti all’Irlanda a metà gara di 1.185

19:35 Tempo altissimo per l’Irlanda che chiude in 4:57.325

19:33 Brutta prova dell’Irlanda che si scompone e rimane con sole due atlete a tirare

19:30 Il quartetto irlandese è il primo che prenderà il via, l’obiettivo sarà entrare tra le prime otto in modo da passare il turno e rimanere in lotta per le medaglie.

19:25 Tra pochi minuti cominceranno le batterie del Team Pursuit femminile, in cui sono iscritti dieci quartetti che si contenderanno la qualificazione al prossimo turno. L’Italia sarà l’ultima a partire.

19:20 Il programma odierno prevede le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, in cui ci si aspetta molto dai due quartetti azzurri che hanno ben figurato nelle ultime stagioni e che oggi cominciano il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020

19:15 Buonasera e benvenuti alla prima giornata di gare degli Europei di ciclismo su pista 2018 di Glasgow