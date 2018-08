LIVE Ciclismo su pista, Europei 2018 in DIRETTA: 4 agosto, Elia Viviani per tornare a splendere nell’omnium

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Sarà un’altra giornata ricca di emozioni al Sir Chris Hoy Velodrome, dove si assegneranno i titoli in quattro specialità. L’Italia dopo l’oro e l’argento dei quartetti, cercherà di aumentare il proprio bottino e punterà in particolare su Elia Viviani. Il campione olimpico tornerà a gareggiare nel “suo” omnium e proverà subito a tornare sul podio. Attesa poi anche per Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti e Simona Frapporti nell’inseguimento.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.00.













10.00 Iniziano le qualificazioni dell’inseguimento femminile, Alzini nell’ottava batteria, Frapporti nella nona

9.57 Saranno 26 le atlete impegnate nell’inseguimento, l’Italia schiera Martina Alzini e Simona Frapporti

9.53 Si partirà con l’inseguimento femminile, poi a seguire chilometro da fermo maschile e velocità femminile

9.51 Mattinata di qualificazioni al Sir Chris Hoy Velodrome di Gasgow

