LIVE Ciclismo femminile, Europei 2018 in DIRETTA: ORO BASTIANELLI! Volata regale!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di ciclismo su strada di Glasgow (Scozia). Oggi il programma prevede la prova in linea femminile, la quale si svolgerà nel circuito cittadino di Glasgow a partire dalle ore 13.30. L’Italia sarà protagonista con una squadra che può puntare sicuramente ad una medaglia anche se la nazione che parte coi favori del pronostico è la corazzata olandese. il percorso non è molto impegnativo, perciò dovrebbero essere favorite le velociste resistenti come la campionessa in carica Marianne Vos (Olanda) oppure le azzurre Giorgia Bronzini (argento europeo in carica) e Marta Bastianelli. Le due squadre favorite dovranno comunque prestare molta attenzione agli eventuali attacchi da lontano di nazionali outsider come Danimarca, Polonia e Gran Bretagna.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova in linea femminile degli Europei 2018 di ciclismo su strada di Glasgow. cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. La tappa avrà inizio alle ore 13:30. (Foto: Valerio Origo)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

17.03 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

17.02 Marta Bastianelli, già oro mondiale nel 2007 (11 anni fa!), ha demolito allo sprint l’olandese Vos e la tedesca Brennauer.

17.00 Impressionante la volata di Marta Bastianelli! Ha vinto quasi per distacco, IMMENSA!

16.59 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GRANDISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! APOTEOSIIIIIIIIIIIIIIII!!! MARTA BASTIANELLI OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

16.58 E’ volata! C’è anche Elena Cecchini! Olanda davanti!

16.57 Sta rinvenendo il gruppo, sarà volata! Ci sono Bronzini e Bastianelli! Quello che volevamo noi!

16.56 Parte al contrattacco la francese Biannic.

16.55 2 km all’arrivo, Longo Borghini e Van der Breggen stanno scherzando col fuoco. Stanno rallentando troppo.

16.54 Longo Borghini attacca ancora in pianura, guadagna qualche metro, ma poi l’olandese va a chiudere. 2,5 km all’arrivo, iniziano a guardarsi.

16.53 Dietro attacca Marianne Vos, seguita da Giorgia Bronzini.

16.52 Longo Borghini ci prova sullo strappetto finale, ma l’olandese non perde un centimetro. Non c’è niente da fare.

16.51 4,5 km all’arrivo. Sale a 42″ il vantaggio di Longo Borghini e Van der Breggen sul gruppo. Si va verso lo sprint a due, con l’olandese favoritissima. Dietro iniziano gli scatti, si muove ancora la Mackaij.

16.48 L’Olanda ovviamente ha smesso di tirare nel gruppo principale. Sa che Van der Breggen è nettamente superiore a Longo Borghini in caso di arrivo allo sprint. 6 km all’arrivo e 30″ di vantaggio per le prime due. Non le prendono più.

16.47 E’ quasi fatta per Longo Borghini e Van der Breggen, saranno loro a giocarsi la vittoria, salvo ribaltoni. L’azzurra o stacca l’avversaria o sarà argento.

16.46 Longo Borghini prova addirittura a staccare l’olandese in salita, ma non ci riesce. Hanno 12″ sulle inseguitrici e 26″ sul gruppo principale. Possono farcela, 7.6 km all’arrivo!

16.45 Van der Breggen parte al contrattacco, la segue Elisa Longo Borghini. 8,5 km all’arrivo. Ora l’azzurra non deve dare cambi.

16.43 Pazzesco! L’Olanda fa e disfa! Ha due atlete al comando, ma sta andando a riprenderle. Tattica difficile da comprendere…

16.41 Stranissimo: l’Olanda, nonostante sia in superiorità numerica in fuga, si mette a tirare anche nel gruppo principale. 10 km all’arrivo, 38″ di vantaggio per Van der Breggen, Longo Borghini, Rowe, Biannic e Mackaij.

16.40 Mackaij e Biannic rientrano sul terzetto di testa. Ora in 5 al comando, due olandesi, un’italiana, una britannica e una francese. Dietro si mette tirare l’Italia, perché Elisa Longo Borghini in volata è battuta quasi da chiunque.

16.38 Anche Elisa Longo Borghini non tira più e si prende le lamentele della Rowe.

16.37 Ora Van der Breggen non sta più tirando perché sa che da dietro sta arrivando una compagna di squadra. Olanda favoritissima per l’oro.

16.35 Inizia l’ultimo giro! 14,4 km all’arrivo. Longo Borghini, Rowe e Van der Breggen hanno 15″ sull’olandese Mackaij e sulla francese Biannic. A 41″ il gruppo principale.

16.34 Una francese e una olandese sono partite al contrattacco. Il gruppo invece ormai si è fermato.

16.33 Rowe ha ripreso Longo Borghini e Van der Breggen. Un terzetto al comando a 16 km dall’arrivo. Per l’Italia non si sta mettendo benissimo, perché l’azzurra è la più lenta in volata tra le tre.

16.30 Attacco formidabile sullo strappo per la britannica Danielle Rowe. Parte al contrattacco e sta cercando di andare a riprendere tutta sola Van der Breggen e Longo Borghini.

16.29 Longo Borghini e Vos stanno guadagnando, prova a rispondere la Gran Bretagna. Fase decisiva della gara.

16.27 Longo Borghini dà cambi regolari all’olandese, forse sbagliando: in volata sarebbe certamente battuta.

16.26 Si muove l’olandese Van der Breggen. Una rasoiata secca, ma un’ottima Elisa Longo Borghini è riuscita a rimanere a ruota! Vedremo se riusciranno ad andare via, hanno guadagnato.

16.25 Attacca l’olandese Marianne Vos, la segue come un’ombra Giorgia Bronzini!

16.24 Riprese le attaccanti, gruppo di nuovo compatto a 22 km dall’arrivo.

16.22 Niente da fare, solo 10 secondi di vantaggio per Blaar, Cecchini e Barnes. La Germania non ha lasciato spazio.

16.20 Cambi regolari per le tre ragazze al comando.

16.18 Sale a 24″ il vantaggio di Blaak, Cecchini e Barnes a 25 km dall’arrivo. C’è sempre la Germania in testa a tirare il plotone principale, ora con tre atlete.

16.16 C’è una sola tedesca davanti a tirare, poi italiane e britanniche. Se la teutonica dovesse spostarsi, ecco che il terzetto al comando potrebbe guadagnare molto. Invece ora solo 18″.

16.15 Germania a tutta, scende a 20″ il vantaggio di Cecchini, Barnes e Blaak.

16.12 29 km all’arrivo. Germania e Francia si sono messe in testa a tirare, perché è una fuga pericolosa. 2 giri al termine della gara. 24″ di vantaggio per il terzetto di testa. Le azzurre provano a rompere i cambi in testa al gruppo.

16.11 Una quindicina di secondi di vantaggio per le tre che collaborano, la Germania si prende la responsabilità di chiudere.

16.10 Attenzione che sembra esser andata via l’azione giusta: Chantal Blaak (Olanda), Elena Cecchini (Italia) e Alice Barnes (Gran Bretagna). Il gruppo lascia fare, nessuno si prende la responsabilità di chiudere.

16.08 A tutta Blaak con Cecchini a ruota, le azzurre stanno marcando alla grande le olandesi.

16.06 Ancora una volta dal gruppo si muovono Chantaal Blaak ed Elena Cecchini. Davanti Stultiens ha 10” sul plotone.

16.04 Si stratta di Stultiens davanti: l’olandese ha ripreso Wright. Italia in testa al gruppo per provare a chiudere il gap.

16.01 Mackaij che si sta lanciando verso Wright. Gruppo ad una quindicina di secondi.

15.59 Mackaij, un’olandese va via in solitaria.

15.57 Wright che sta per essere ripresa, gruppo che a breve tornerà compatto.

15.55 Italia che per ora si sta comportando alla grande, non lasciando mai spazio all’Olanda.

15.52 Lucinda Brand: Olanda che scatta a ripetizione. L’Italia mette davanti Soraya Paladin.

15.51 Al passaggio il ritardo del gruppo è nell’ordine del minuto.

15.49 Tre giri al termine: la britannica Wright prosegue la sua azione solitaria, comunque da apprezzare.

15.47 Non va via nessun gruppetto, il plotone resta compatto almeno per un altro giro. Servono attacchi più decisi.

15.41 Ancora all’attacco la campionessa del mondo Blaak, la segue a ruota Elena Cecchini. Seguono Francia ed Olanda.

15.38 Scatta Marianne Vos! Subito a ruota Giorgia Bronzini! La coppia d’oro del ciclismo mondiale all’attacco.

15.37 Non si riesce però ad evadere dal plotone. Prosegue l’azione solitaria di Wright.

15.36 Gruppo allungatissimo.

15.34 Si fa vedere nelle zone di testa la campionessa del mondo Chantal Blaak.

15.31 Ora si fa sul serio, iniziano gli scatti in salita: Danimarca e Francia provano ad avvantaggiarsi, ma Italia ed Olanda come sempre rispondono.

15:27 Il gruppo raggiunge la francese Labous grazie all’azione della Van Der Breggen. La Wright completa il quinto giro con 1:30″ sulla Klein e 2:30″ sul gruppo

15:23 Accelerazione in testa al gruppo da parte dell’Olanda con la Van Der Breggen ma Elisa Longo Borghini risponde presente e rintuzza il suo attacco in salita

15:20 Il gruppo ha rallentato notevolmente ed ora ha più di due minuti di ritardo rispetto alla Wright

15:18 Siamo giunti a metà gara con la britannica Wright che insiste nella sua azione solitaria in testa alla corsa davanti alla tedesca Klein di una ventina di secondi

15:15 Le favorite della gara Marianne Vos (Olanda), Giorgia Bronzini e Marta Bastianelli (Italia) sono rimaste sempre coperte nella pancia del gruppo.

15:13 Ancora efficace la pedalata della giovanissima britannica Sophie Wright che vanta ancora 1:40″ di vantaggio sul gruppo a 65 km dall’arrivo

15:10 La tedesca Klein non è ancora riuscita a riprendere la Wright, perciò le due attaccanti sono isolate. La francese Labous sta per essere ripresa dal gruppo principale.

15:08 Si rialzano Quagliotto e Brand, le quali si fanno riprendere dal gruppo delle migliori.

15:06 Sinora le azzurre non hanno tirato neanche per un metro, vedremo tra quanti chilometri la selezione italiana inizierà ad aumentare il ritmo per accorciare il gap rispetto alle prime due

15:04 Le atlete concludono la quarta tornata (su nove) ma ora la situazione di gara è cambiata: la tedesca Klein si lancia da sola all’inseguimento della Wright.

15:01 La britannica Wright mantiene dieci secondi sul gruppetto di inseguitrici in cui figura anche Nadia Quagliotto. Due minuti di ritardo per il gruppo principale

14:58 Tentativo di contrattacco da parte di una slovena e di una belga che allungano sul gruppo delle migliori

14:55 A 77 km dall’arrivo la corsa vede la britannica Wright al comando con una decina di secondi di vantaggio rispetto ad un gruppetto di quattro atlete e con 1:40″ sul plotone con tutte le migliori

14:51 Prova ad evadere dal gruppetto di testa la britannica Wright. Le altre non rispondono immediatamente e continuano col loro ritmo

14.48 Olanda e Italia hanno mandato in fuga due atlete di seconda fascia come Quagliotto e Brand in appoggio per i propri capitani. Vedremo chi si prenderà la responsabilità di tirare in testa al gruppo per andare a prendere le fuggitive

14:45 In testa al gruppo si trovano Ucraina e Slovenia che provano a contenere il ritardo rispetto alle cinque attaccanti

14:41 Terzo giro su nove completato con le cinque atlete in testa che hanno 1:20″ di margine sul gruppo principale

14:37 Le attaccanti guadagnano terreno ed ora hanno un minuto di vantaggio sul gruppo ad 87 chilometri dall’arrivo

14:33 Ecco la composizione della fuga: Brand (Olanda), Quagliotto (Italia), Klein (Germania), Labous (Francia) e Wright (Gran Bretagna)

14:29 La fuga guadagna sul gruppo ed ora vanta una ventina di secondi di vantaggio. L’azzurra che fa parte della fuga è Nadia Quagliotto

14:26 Nuovo attacco da parte di cinque atlete che fanno parte delle nazioni di vertice: Olanda, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania

14:22 Niente da fare per il tentativo di fuga delle nostre due azzurre, il gruppo ricuce il gap e raggiunge le sette attaccanti

14:19 Il gruppo non lascia andar via la fuga con facilità e rimane ad una manciata di secondi dal drappello che guida la corsa

14:15 Le atlete giungono alla fine della seconda delle nove tornate previste con un gruppetto di sette atlete in testa con una decina di secondi di margine sul plotone principale. Si è aggiunta alla fuga anche un’altra azzurra: Soraya Paladin!

14:12 Prova ad allungare un gruppetto di sei atlete che guadagna sul gruppo su uno strappo. Tra le fuggitive ci sono due olandesi, una britannica, una tedesca, una francese ed un’italiana!

14:07 107 chilometri al traguardo con il gruppo che è molto allungato a causa del forcing delle padrone di casa.

14:03 Dopo 18 chilometri la situazione è di gruppo compatto. Adesso il ritmo imposto dalla Gran Bretagna è più alto ed infatti si staccano diverse atlete di secondo piano sui brevi strappi del percorso

13:59 Le azzurre sinora sono sempre rimaste coperte nella pancia del gruppo risparmiando energie in vista della seconda parte di gara

13:56 Sono sempre le britanniche che tirano il gruppo. Tutti i componenti delle squadre favorite sono ancora nel gruppo principale

13:54 Termina il primo dei nove giri previsti con un gruppo compatto che conta una settantina di unità

13:52 Dopo 10 chilometri di corsa il gruppo si ricompatta, non ha avuto esito il tentativo di fuga di Germania e Gran Bretagna

13:49 Primo tentativo di fuga della giornata da parte di Germania e Gran Bretagna (con un atleta a testa) che provano a sganciarsi dal plotone principale

13:46 Il percorso non è molto impegnativo perciò non sarà facile fare la differenza nei brevi tratti di ascesa del circuito. Si potrebbe arrivare ad una volata a gruppo ristretto ma tutto dipenderà dal ritmo che verrà imposto dalle squadre principali.

13:44 Al momento sono le britanniche padrone di casa che si occupano di tirare in testa al gruppo, anche se il ritmo non è elevatissimo

13:41 Dopo 4 km di gara il gruppo è ancora compatto con alcune atlete delle nazioni minori che iniziano a perdere terreno

13:36 Nel frattempo la corsa è cominciata con il primo dei nove giri da 14,2 km previsti nel circuito cittadino di Glasgow

13:30 La squadra da battere per la prova odierna è sicuramente l’Olanda di Marianne Vos ma la selezione azzurra può puntare su un organico completo che metterà sicuramente in difficoltà la corazzata orange soprattutto con le velociste Giorgia Bronzini e Marta Bastianelli.

13:25 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile degli Europei 2018 di ciclismo su strada.