LIVE Ciclismo, Europei 2018 in DIRETTA: cronometro maschile. Kung e Campenaerts favoriti, Ganna ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara per quanto riguarda il ciclismo su strada al maschile agli Europei di Glasgow: va in scena oggi la cronometro individuale di 45,7 chilometri. Assenti i grandi protagonisti della specialità (da Tom Dumoulin passando per Geraint Thomas), il pronostico sarà davvero aperto a un folto gruppo di atleti: il campione in carica Victor Campenaerts vuole ripetersi, ma dovrà stare attento dagli assalti dell’elvetico Stefan Kung e dello spagnolo Jonathan Castroviejo. L’Italia schiera al via la coppia formata da Filippo Ganna, reduce dalle gare su pista, e Moreno Moser: i due azzurri ci proveranno, obiettivo massimo però sembra essere una top-5. Appuntamento alle 14.00 con la partenza dei corridori.

La startlist













14.05 Partiti i primi cinque corridori, il primo azzurro a prendere il via sarà Moreno Moser.

14.00 Inizia la gara!

13.58 Il primo a partire sarà il lituano Bagdonas.

13.50 Prevista strada bagnata in quel di Glasgow, un pericolo in più per gli atleti.

13.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta della cronometro individuale maschile: alle 14.00 inizieranno le partenze.

Foto: FB Ganna