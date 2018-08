Ciclismo, Europei 2018: cronometro maschile. La startlist e i pettorali di partenza. Orari e programma

Scatta il programma degli Europei di ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini: va in scena oggi infatti la cronometro al maschile in quel di Glasgow. 45,7 chilometri per decretare chi porterà per l’intera stagione la maglia del Vecchio Continente. Startlist di livello, gara molto incerta: difficile esporsi su un possibile favorito. L’Italia schiera al via la coppia formata da Filippo Ganna e Moreno Moser.

Startlist

13:00 34 BAGDONAS, Gediminas 10003097516 LTU

13:01 33 GOLOVASH, Oleksandr 10006876977 UKR

13:02 32 MACHADO, Tiago 10003247359 POR

13:03 31 DUNBAR, Edward 10009793950 IRL

13:04 30 OVECHKIN, Artem 10005953861 RUS

13:05 29 BÁRTA, Jan 10003245945 CZE

13:06 28 MATHIS, Marco 10007751694 GER

13:07 27 QUAADE, Rasmus Christian 10006064504 DEN

13:08 26 TANFIELD, Harry 10008696840 GBR

13:09 25 DE LA PARTE, Victor 10007452816 ESP

13:10 24 VAN BAARLE, Dylan 10006884455 NED

13:11 23 PAILLOT, Yoann 10006581836 FRA

13:12 22 LAMPAERT, Yves 10008622876 BEL

13:13 21 MOSER, Moreno 10005964167 ITA

13:14 20 NAVARDAUSKAS, Ramunas 10004505531 LTU

13:15 19 LUDVIGSSON, Tobias 10006477762 SWE

13:16 18 SAMOILAU, Branislau 10002917862 BLR

13:17 17 GRIVKO, Andrey 10002698604 UKR

13:18 16 GONÇALVES, José 10006919316 POR

13:19 15 BRÄNDLE, Matthias 10005391564 AUT

13:20 14 ČANECKY, Marek 10004611625 SVK

13:21 13 EVTUSHENKO, Alexander 10008705025 RUS

13:22 12 ČERNÝ, Josef 10007523241 CZE

13:23 11 KÜNG, Stefan 10007499494 SUI

13:24 10 BIALOBLOCKI, Marcin 10003318188 POL

13:25 9 SCHACHMANN, Maximilian 10008693810 GER

13:26 8 MADSEN, Martin Toft 10009766971 DEN

13:27 7 DOWSETT, Alex 10004881508 GBR

13:28 6 CASTROVIEJO, Jonathan 10004617180 ESP

13:29 5 VAN EMDEN, Jos 10004519978 NED

13:30 4 GOUGEARD, Alexis 10007743109 FRA

13:31 3 GANNA, Filippo 10009164056 ITA

13:32 2 MULLEN, Ryan 10008635408 IRL

13:33 1 CAMPENAERTS, Victor 10008913371 BEL

Programma

Gli Europei di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Di seguito il programma completo.

Partenza prevista alle 14 ore italiane, la startlist ovviamente è considerata con il fuso orario britannico, -1 rispetto all’Italia.

