LIVE Chievo-Juventus, prima giornata Serie A 2018-2019: come seguire la partita in diretta tv e streaming. Programma e orario d’inizio

Oggi sabato 18 agosto inizia la Serie A 2018-2019, ad aprire la prima giornata del massimo campionato italiano di calcio sarà Chievo-Juventus. I Campioni d’Italia esordiscono allo Stadio Bentegodi di Verona e partiranno con tutti i favori del pronostico nella partita che segna il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera in un incontro ufficiale.

Si preannuncia grande spettacolo, i ragazzi di Max Allegri vanno subito alla caccia dei tre punti e vogliono dare spettacolo trascinati da CR7 che cercherà di incantare subito il pubblico a suon di fenomenali giocate e proverà immediatamente a segnare un gol attesissimo da tutti i tifosi. I padroni di casa proveranno a contrastare la corazzata avversaria, che presenterà un tridente offensivo stellare vista anche la presenza di Dybala ma servirà la massima attenzione da parte della difesa di D’Anna per puntare poi a dei contropiedi e a fare scatenare l’ex Giaccherini.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di Chievo-Juventus per non perdervi nemmeno un minuto di questa partita stellare. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 in cui debutterà Cristiano Ronaldo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus

CHIEVO-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Ciro Santangelo