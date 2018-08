LIVE Canottaggio, Europei 2018 in DIRETTA: 3 agosto, obiettivo finali per gli azzurri

Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata di gare degli Europei di canottaggio: dopo la prima scorpacciata di batterie di ieri, oggi si inizia a fare sul serio! A Glasgow ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 13.00, spazio a ripescaggi, preliminary race e semifinali delle 17 specialità che assegneranno medaglie.

Dopo la prova in chiaroscuro di ieri, i sette equipaggi azzurri in gara oggi dovranno riscattarsi e dare il massimo per riuscire a strappare il pass per la finale. Si inizia con i ripescaggi alle ore 10.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio)













10.59 Ora i ripescaggi del singolo maschile, Emanuele Fiume nella seconda serie. I primi tre vanno in semifinale.

10.57 Nel singolo femminile vanno in finale, dove c’è già Kiri Tontodonati, Danimarca e Grecia.

10.47 Nel doppio maschile vanno in semifinale, dove c’è già l’Italia, Grecia, Norvegia e Serbia.

10.43 Italia in finale! Iseppi-Montesano sono seconde in 6’57″67 dietro alla Francia. Che rimonta per le azzurre!

10.41 Passano in terza piazza le azzurre ai 1500 metri!

10.39 Azzurre quarte a metà gara, si stacca la Svizzera, in 5 per quattro posti in finale.

10.38 Azzurre quinte dopo 500 metri.

10.37 Tocca al doppio femminile. Prime quattro in finale, ci sono Iseppi e Montesano.

10.36 Lituania ed Ucraina in finale.

10.28 Si inizierà con il quattro di coppia maschile. Primi due in finale, dove c’è già l’Italia.

