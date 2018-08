Golf, European Tour 2018: Ben Campbell prende il largo nel Fiji International

Al Fiji International è stata la giornata di Ben Campbell. Il giocatore neozelandese è stato il protagonista assoluto del secondo giro del torneo settimanale dello European Tour (dove non ci sono italiani iscritti), firmando un round in 66 colpi (il migliore di giornata) e arrivando ad uno score totale di -11. Campbell ha dato spettacolo, con sette birdie ma con l’unica macchia del colpo perso proprio alla fine, alla 18.

Il vantaggio del neozelandese è di quattro colpi sull’australiano Andrew Dodt, secondo a -7 dopo un round in 70 con cui non è riuscito a tenere il passo del leader ma grazie al quale precede di un colpo i connazionali Jarryd Felton e Terry Pilkadaris, a -6. In quinta posizione, a -5, c’è invece un folto gruppo di giocatori, a cominciare da altri due australiani, Steven Jeffress (che ha eguagliato il 66 di Campbell), Jake McLeod e Nick Cullen, fino ai neozelandesi Harry Bateman e Nick Voke, al cinese Ashun Wu e all’indiano Gaganjeet Bhullar.

C’era un solo europeo in gara, lo spagnolo Alejandro Cañizares, crollato dopo un giro in 76 che lo ha portato fino a +5, primo punteggio eliminato.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: mooinblack / Shutterstock.com