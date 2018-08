Atletica, Europei 2018: Daisy Osakue sarà in gara dopo l’aggressione, arriva l’ok dei medici

Daisy Osakue parteciperà agli Europei 2018 di atletica leggera in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. L’azzurra sarà regolarmente nella capitale tedesca dopo l’aggressione subita domenica scorsa quando le è stato lanciato addosso un uovo. La 22enne oggi ha effettuato ulteriore controlli medici presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni a Roma e ha avuto il via libera per disputare la rassegna continentale.

“Il controllo oculistico effettuato dall’atleta Daisy Osakue presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, in data odierna ha documentato un miglioramento del quadro clinico che consente la sospensione progressiva della terapia cortisonica e la partecipazione ai Campionati Europei di atletica a Berlino“, questo il comunicato riportato dalla Fidal. L’azzurra scenderà in pedana con l’obiettivo di raggiungere la finale.