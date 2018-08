LIVE Canoa velocità, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’Italia punta su Santini-Incollingo e Carlo Tacchini

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi si assegneranno i primi otto titoli iridati tra i normodotati. L’Italia dopo l’oro conquistato da Esteban Farias nella paracanoa, proverà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio Nel C2 1000 metri Daniele Santini e Luca Incollingo sono pronti al grande acuto, così come Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2. Grande attesa poi per Carlo Tacchini nel C1 500m, mentre nella paracanoa cercheranno di essere protagonisti Federico Mancarella nel KL2 200m ed Eleonora De Paolis nel KL1 200m. Una giornata che sarà ricchissima di gare e di sicuro non mancheranno le emozioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di canoa velocità: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.30. Buon divertimento!













