LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: l’Italia ci prova nella maratona, Sara Dossena per sognare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione mattutina). A Berlino si corrono le due Maratone che chiuderanno il programma su strada nella capitale tedesca prima della grande conclusione di questa sera all’Olympia Stadium. Non mancherà lo spettacolo con le sempre avvincenti 42 km in una città che ha un feeling particolare con questa disciplina, atteso molto pubblico a sostenere gli atleti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie.

L’Italia si gioca il tutto per tutto, in questa rassegna continentale ha vinto soltanto tre medaglie di bronzo e spera di risollevare un bilancio fin qui deludente. Ci affidiamo soprattutto a Sara Dossena che, dopo il sesto posto di questo autunno a New York, è in grado davvero di fare gara di vertice e di farci sognare. L’azzurra dovrà però affrontare una concorrenza particolarmente nutrita con la bielorussa Volha Mazuronak nettamente favorita. Al maschile, invece, ci giochiamo un ruolo da outsider con Stefano La Rosa, il norvegese Sondre Moen parte con i favori del pronostico.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione mattutina): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, delle due Maratone. Si incomincia alle ore 09.05 con la gara femminile, poi un’ora dopo toccherà agli uomini. Buon divertimento a tutti.

