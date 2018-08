Atletica, Europei 2018: l’Italia prova a stupire nella Maratona con Sara Dossena, Mazuronak davanti a tutte

L’Italia proverà a ricoprire un ruolo di outsider nella Maratona femminile degli Europei 2018 di atletica leggera. Per le strade di Berlino proveremo a giocarci le nostre carte soprattutto con Sara Dossena che non vuole smettere di stupire dopo il sesto posto ottenuto lo scorso autunno a New York: l’ex triathleta è cresciuta davvero molto, sembra essere perfetta per i 42 km e nella capitale tedesca proverà a dire la sua con il sogno di conquistare una medaglia.

L’azzurra ha le doti per giocarsela, viene data in buone condizioni di forma, è abile nel tenere il ritmo delle avversarie e potrebbe anche ricoprire il ruolo di battistrada. La bielorussa Volha Mazuronak è stata la migliore in questa stagione (2h25:25) e parte con i favori del pronostico, la francese Clemence Calvin esordisce su questa distanza ma può essere temibile (vuole replicare il successo della connazionale Christelle Daunay nel 2014). L’etiope Trihas Gebre gareggerà per la Spagna e potrebbe fare saltare il banco (è al debutto stagionale, ha un personale di 2h38 ma in gara è molto ostica), la tedesca Heining tenterà di regalare una gioia al proprio pubblico.

Da tenere in considerazione anche l’olandese Andrea Deelstra, la bielorussa Nastassia Ivanova e la britannica Lily Partridge. Per l’Italia anche Catherine Bertone che potrebbe essere una outsider, Fatna Maroui e Laura Gotti: può essere la Maratona delle sorprese, ci aspetta una mattinata tutta da vivere su un circuito cittadino di assoluto interesse in una città che ama questa disciplina.