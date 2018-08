Lewis Hamilton, GP Belgio 2018: “Potevo fare la pole anche senza pioggia. Domani sarà una bella gara”

Sorride, corre e salta davanti al pubblico un raggiante Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, ha centrato una splendida pole position sull’asfalto bagnato di Spa-Francorchamps e domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno. Il quattro volte iridato ha saputo domare le condizioni meteo avverse e ha preceduto il suo rivale diretto alla corsa al titolo, Sebastian Vettel, conquistando la 78esima pole position della sua carriera, la 14esima quando le qualifiche si sono disputate sotto la pioggia.

C’è di che gioire, dunque, per l’inglese, e le parole nel corso dell’intervista di rito post-qualifiche direttamente sulla griglia di partenza (oggi condotta da David Coulthard) lo confermano: “Credo che quelle di oggi siano state tra le qualifiche più complicate che mi possa ricordare – ammette Hamilton – Quest’anno poi stanno diventando sempre più dure, volta dopo volta, non c’è che dire. Sono riuscito a completare un giro importante e sopravanzare le Ferrari. Non so, sinceramente, se la pioggia abbia fatto tutta la differenza. Credo che anche in condizioni di asciutto saremmo stati molto vicini, per cui contavo nell’ultimo tentativo del Q3 di fare quel passo in avanti per giocarmi davvero la pole position”.

L’equilibrio tra Ferrari e Mercedes, ad ogni modo, è quasi totale: “Le Rosse sono davvero performanti sui rettilinei e per questo motivo riusciamo a rispondere nel tratto misto. Nel giro finale della qualifica ho davvero dato tutto per arrivare primo. Non sono stato perfetto in curva 1, perché bisogna sempre cercare il limite e trovare l’aderenza con le curve da bagnato. Vi assicuro che è stato difficile e per questo motivo sono davvero contento”.

La gara di domani, dunque, parte con i migliori auspici: “Scatto dalla prima casella, per cui sono in un’ottima posizione. Corriamo su una pista splendida, davanti ad un pubblico speciale. Sarà un altro capitolo avvincente di un duello che sta regalando grande spettacolo ai tifosi. Per quanto riguarda noi piloti devo dire che questo duello è davvero bello, ma anche doloroso a livello fisico e mentale”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI