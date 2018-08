Kimi Raikkonen, GP Belgio 2018: “Non avevo benzina per gli ultimi giri, che sfortuna. Ma la gara sarà diversa…”

Kimi Raikkonen era uno dei favoriti per la conquista della pole position nel GP del Belgio 2018 ma la pioggia ha rovinato i piani del finlandese nel Q3. Il pilota della Ferrari è stato costretto a rientrare ai box quando mancavano ancora più di due minuti alla bandiera a scacchi e così è stato sorpassato da diversi avversari, accontentandosi soltanto della sesta posizione sulla griglia di partenza della gara di domani.

L’amarezza dello scandinavo è stata ben palpabile nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Non ho avuto problemi sul finire della Q3. Evidentemente non avevo abbastanza carburante per fare dei giri in più. Questa è stata una sfortuna ed chiaramente è stata una conclusione lontana dalla previsione, ora vedremo cosa riusciremo a fare. La gara è una storia diversa, vedremo cosa succederà. La sesta posizione non è assolutamente ideale“.













FOTOCATTAGNI