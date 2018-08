Juventus-Lazio, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi sabato 25 agosto si gioca Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Alle ore 18.00 il fischio d’inizio di una sfida davvero stellare, una partita di cartello subito importante per il campionato: i bianconeri esordiscono all’Allianz Stadium davanti ai propri tifosi e cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta contro il Chievo, i biancocelesti devono invece rialzarsi dopo il ko casalingo contro il Napoli. I Campioni d’Italia devono tenere l’avversario in seria considerazione visto che i capitolini hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e mettere a segno un clamoroso colpaccio: si preannuncia un incontro vibrante e intenso in cui può succedere davvero di tutto.

La Juventus si affiderà naturalmente a Cristiano Ronaldo che cerca il suo primo gol in Serie A, la stella portoghese sarà naturalmente il faro della compagine guidata da Max Allegri mentre la Lazio punterà ovviamente sull’estro di Milinkovic-Savic e sui gol di Immobile. La partita sarà visibile per tutti gli appassionati e i tifosi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019.

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio

JUVENTUS-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: bestino / Shutterstock.com