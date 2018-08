Napoli-Milan, orario d’inizio e come vederla in tv. Diretta in esclusiva solo su Dazn

Oggi sabato 25 agosto si gioca Napoli-Milan, big match della seconda giornata di Serie A 2018-2018. Si preannuncia una partita davvero vibrante e intensa al San Paolo dove gli azzurri faranno il proprio esordio stagionale e cercheranno di regalare una gioia ai propri tifosi per continuare a sognare lo scudetto mentre i rossoneri esordiranno in campionato visto che settimana scorsa non avevano giocato contro il Genoa. Questo è l’incontro dei grandi ex come Carlo Ancelotti che ora siede sulla panchina degli azzurri dopo aver vinto tutto col Milan e Gonzalo Higuain, due anni fa andato via per sposare la causa della Juventus e questa estate accasatosi con i meneghini.

Il Pipita cercherà di dare un nuovo dispiacere alla sua ex tifoseria che lo tratta alla stregua di un traditore e c’è grande curiosità sulla formazione di Rino Gattuso dopo il buon calcio mercato. Dall’altra parte Insigne e Mertens vogliono scardinare la porta difesa da Donnarumma. La partita sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su Dazn dunque potrete guardarla solo tramite dispositivi connessi alla rete internet come smart tv, computer, cellulari, tablet.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Milan, big match della seconda giornata di Serie A 2018-2018. L’incontro sarà anche in DIRETTA LIVE scritta su OASport per non perdersi davvero nulla.

SABATO 25 AGOSTO:

20.30 Napoli-Milan

NAPOLI-MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com