Golf, Women’s British Open 2018: Pornanong Phatlum si prende la vetta. Eliminata Ludovica Farina

Cambio al comando a metà gara del Women’s British Open, quarto Major stagionale del circuito femminile. La thailandese Pornanog Phatlum ha replicato l’ottimo 67 di ieri raggiungendo un totale di -10, miglior punteggio delle prime due giornate. È stato un giro particolarmente proficuo per la giocatrice asiatica, che ha messo a segno cinque birdie senza perdere nemmeno un colpo.

Alle sue spalle sono in tre. Tra queste anche l’inglese Georgia Hall, decisa a regalare una gioia al pubblico britannico. La giocatrice di casa ha girato in 68, quattro sotto il par, ed è seconda a -9 insieme alla giapponese Mamiko Higa (giro in 69) e all’australiana Minjee Lee, che era prima dopo la giornata di ieri e che oggi non è andata oltre un 70. Segue a -8 la cinese di Taipei Teresa Lee, davanti alle coreane Sung Hyun Park (-7) e So Yeon Ryu (-6).

Eliminata l’unica rappresentante azzurra, l’amateur Ludovica Farina. Se ieri era riuscita a limitare i danni girando solo un colpo sopra il par, non è stato così oggi: il punteggio a fine giro dice 84, ovvero 12 colpi sopra il par, per un totale di +13. L’unica soddisfazione è arrivata con il birdie al par 3 della 5, poi la carta dice un triplo, due doppi e sei bogey. Non si tratta in ogni caso del peggior punteggio del torneo (+21 per la ceca Sideri Vanova), ma resta una punizione severa per la giovane azzurra, che può comunque tornare a casa con l’esperienza di aver giocato un Major













Foto: Mr.Suchat / Shutterstock.com