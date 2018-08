Golf, Women’s British Open 2018: Pornanong Phatlum resiste in vetta! L’inglese Georgia Hall tenta l’impresa

La thailandese Pornanong Phatlum resiste in vetta alla classifica del Women’s British Open 2018, quarto Major stagionale del golf femminile. L’atleta asiatica ha completato il terzo round in 69 colpi con 4 birdie e un bogey e resta al comando della leaderboard con 13 colpi sotto il par, uno in meno rispetto all’inglese Georgia Hall, che ha effettuato un giro quasi in fotocopia con quello della thailandese ed è seconda in classifica a quota -12, unica atleta del Vecchio Continente dell’intera top ten.

Sul terzo gradino del podio, intanto, incombe la sudcoreana So Yeon Ryu, che ha realizzato il miglior giro di giornata in 67 colpi ed è salita fino a quota -11, ad appena due lunghezze dall’attuale battistrada. Ma la Corea del Sud confida anche nella fuoriclasse Sung Hyun Park, attualmente ai piedi del podio con 10 colpi sotto il par in compagnia della giapponese Mamiko Higa e dell’australiana Minjee Lee.

La Park farà leva sulla sua esperienza per tentare la rimonta nell’ultima decisiva tornata, manche la canadese Brooke M. Henderson confida in una repentina risalita per conquistare l’ennesimo grande trofeo della sua straordinaria carriera. La Henderson è settima con 8 colpi sotto il par e tenterà l’impresa di raggiungere la Phatlum, ma dovrà prima scrollarsi di dosso la statunitense Mina Harigae, con cui condivide il piazzamento in classifica.

Al nono posto, infine, c’è un quartetto che include Phoebe Yao e Teresa Lu, la cinese Yu Liu e l’australiana Lydia Ko, tutte con 7 colpi sotto il par e ormai troppo distanti dalla prima posizione.













Foto: Mr.Suchat / Shutterstock.com