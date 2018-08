Canottaggio, Europei 2018: l’Italia è vincente sempre, tra ritorni e cambi di equipaggio

L’Italremo mette a segno una fantastica doppietta: quattro di coppia pesi leggeri maschile e quattro di coppia senior maschile vincono l’oro agli Europei di canottaggio e spingono la squadra azzurra al secondo posto nel medagliere. A rimpinguare il bottino italiano arriva il bronzo del due senza senior femminile.

Poco importa se il primo titolo arriva in una specialità non olimpica, quella del quattro di coppia pesi leggeri maschile, l’importante era confermare la superiorità mostrata ieri nella preliminary race e gli azzurri riescono nell’impresa annichilendo la concorrenza, distanziata di ben otto secondi sulla linea del traguardo.

Passando alle specialità olimpiche, arriva la stupenda affermazione del quattro di coppia senior maschile, nella nuova formazione varata a partire da questa stagione. Mondelli e Rambaldi, scesi dal doppio, hanno riportato in auge l’imbarcazione dei Cavalieri delle Acque, siglando il successo continentale dopo il successo in Coppa del Mondo.

Non sarà ancora la coppia vista a Rio, ma il due senza senior femminile di Patelli e Bertolasi ci ha fatto sognare per 1500 metri, salvo poi dover cedere il passo a due avversarie che già alla vigilia erano favorite per il successo finale. Occorre ancora un po’ di tempo per oliare i meccanismi rimasti fermi per un anno, ma questo equipaggio può avere una seconda vita agonistica ed ha grossi margini di miglioramento. Il viaggio verso Tokyo 2020 è soltanto agli inizi…













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it