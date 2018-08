Golf, PGA Tour 2018: super round di Brandt Snedeker nel Wyndham Championship

A pochi giorni dall’emozionante epilogo dei PGA Championship il circuito professionistico maggiore torna compatto nei suoi ranghi dando spazio al Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) dopo il primo round troviamo in testa uno scatenato Brandt Snedeker. L’americano ha chiuso infatti la prima tornata in 59 colpi con lo score di -11, rifilando 4 lunghezze di distacco ai connazionali Ryan Moore e John Oda.

Quarta piazza con il punteggio di -6 per il messicano Adam Ancer, il canadese David Hearn e gli statunitensi Martin Flores, Darren Andrew Points, Brett Stegmaier, Ollie Schniederjans e Jonathan Byrd.

Percorso non molto duro in cui i partecipanti vanno a caccia di birdie quasi ad ogni buca. Sono infatti ben 95 i golfisti sotto il par dopo il primo giro, e si preannuncia quindi grande battaglia e spettacolo per divenire il successore dello svedese Henrik Stenson, campione della scorsa edizione con il punteggio finale di -22.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Brandt Snedeker