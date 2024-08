Golf, il DP World Tour riprende la corsa dalla Repubblica Ceca. Folta pattuglia azzurra all’attacco

Dopo la parentesi americana e olimpica, il DP World Tour riprende la corsa verso il finale della stagione dalla Repubblica Ceca. Il circuito torna alla sua canonica routine con il D+D REAL Czech Masters, dove una folta pattugli azzurra andrà a caccia di un grande risultato. Quest’anno ci si sposta al PGA National OAKS di Praga, progettato dal celebre architetto Kyle Phillips. Le prime nove buche sono stati inaugurate nell’autunno del 2019, mentre l’intero percorso è stato aperto nell’estate del 2020.

Da quando Jamie Donaldson ha sollevato il trofeo in questo evento nel 2014, assicurandosi un posto nella memorabile Ryder Cup dove ha messo a segno il colpo decisivo, questo torneo è diventato una presenza costante nel calendario internazionale del DP World Tour. Si è svolto ogni anno da allora, ad eccezione della stagione 2020, colpita dal Covid, e ha visto sei vincitori esordienti, con Thomas Pieters come unico giocatore a vincere più di una volta, con due titoli.

Insieme all’attuale capitano europeo Luke Donald e al suo vice Edoardo Molinari, questa settimana vedremo in campo numerose stelle della Ryder Cup provenienti da entrambi i lati dell’Atlantico. I campioni Major Francesco Molinari, Danny Willett e Jason Dufner si sfidano nei pressi di Praga, accompagnati da un’altra star americana, Brandt Snedeker. Quest’ultimo arriva questa settimana dopo essere stato appena nominato vice capitano degli Stati Uniti per il 2025. Insieme a loro, altri veterani della Ryder Cup come Rafa Cabrera Bello, Ross Fisher, Stephen Gallacher, Andy Sullivan, Bernd Wiesberger e Oliver Wilson sono pronti a gareggiare questa settimana.

Difende il titolo Todd Clements, arrivato dopo una domenica da sogno che gli ha consentito di battere Matt Wallace. Dan Brown, alla sua prima apparizione dopo la straordinaria prestazione all’Open Championship, torna in campo cercando di mantenere il momento positivo iniziato a Royal Troon. L’inglese non aveva giocato un fine settimana nel DP World Tour da marzo. Un altro protagonista dell’Open che gareggia questa settimana è Matthew Jordan, ma sono tanti i nomi che possono ben figurare.

Tra loro ci sono anche i sette italiani, con le uniche assenze di peso che sono quelle di Matteo Manassero e Guido Migliozzi, reduci dalla settimana olimpica. Detto dei fratelli Molinari, proveranno ad ottenere un grande risultato anche Andrea Pavan, Lorenzo Scalise, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli.