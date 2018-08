Golf, PGA Tour 2018: Brandt Snedker sempre in testa nel Wyndham Championship, ma la classifica si accorcia

Grazie ad un secondo round da 67 colpi Brandt Snedeker resta al comando del Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’americano guida la tappa del PGA Tour con il punteggio complessivo di -12 (128 colpi), due meglio del suo più immediato inseguitore che porta il nome del connazionale Darren Andrew Points. Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) completa il podio momentaneo con -11 il taiwanese Pan Cheng-tsung, tra i migliori nella seconda tornata con -6.

Quarta posizione con lo score di -9 per lo spagnolo Sergio Garcia, il canadese David Hearn, gli statunitensi Peter Malnati, Harris English, Kevin Mitchell e Brett Stegmaier. Chiudono infine la top ten a -8 l’australiano Aaron Baddeley, il canadese Nicke Taylor, e gli statunitensi Trey Mullinax, Doug Ghim e Jonathan Byrd.

Dopo un avvio non esaltante il campione in carica Henrik Stenson non solo evita il cut ma risale fino alle 15esima posizione. Lo svedese piazza un round da -5 chiudendo il secondo round a -7 e riaprendo così la personale caccia al back-to-back che riprenderà nella serata italiana.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Brandt Snedeker