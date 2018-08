Golf, PGA Championship 2018: programma, orari e startlist di domenica 12 agosto. Come vederlo in tv

Brooks Koepka va a caccia del terzo Major in due anni e guida la classifica del PGA Championship 2018 con 2 colpi di vantaggio sull’australiano Adam Scott, grande protagonista del terzo round, e con 3 lunghezze su Jon Rahm, Rickie Fowler e Gary Woodland, scivolato indietro dopo aver virato davanti a tutti al giro di boa. Ma in corsa per la vittoria sul percorso par 70 del Bellerive Country Club c’è anche Tiger Woods, autore di uno splendido terzo giro che lo ha condotto al sesto posto a soli 4 colpi dalla vetta, in compagnia di un gruppo di atleti che include anche il detentore del titolo Justin Thomas.

A nutrire ancora speranze di sollevare al cielo il trofeo è anche Francesco Molinari, finora estremamente continuo ma senza quei picchi di rendimento che gli hanno consentito di portare a casa il British Open 2018. Servirà un’impresa all’azzurro per vincere ancora, ma un piazzamento di alta classifica appare ampiamente alla portata del golfista più in palla del momento nell’intero panorama internazionale.

I primi a partire saranno gli statunitensi Chris Stroud e Brian Gay alle 14.29 ora italiana, mentre Francesco Molinari inizierà la sua avventura nell’ultimo round alle 19.55 con Kevin Kisner. L’ultima coppia a prendere il via sarà quella composta da Brooks Koepka e Adam Scott, che inizieranno alle ore 20.55.

Sarà possibile guardare l’ultimo giro del PGA Championship 2018 in diretta tv su Sky Sport Golf HD, oppure in diretta streaming su tablet, pc o smartphone con l’applicazione SkyGo. Di seguito, la startlist del quarto giro del torneo:

14:29 Chris Stroud Brian Gay

14:38 Cameron Smith Scott Brown

14:47 Vijay Singh Charles Howell III

14:56 Jim Furyk Brian Harman

15:05 Thorbjørn Olesen Marc Leishman

15:14 Nick Watney Jhonattan Vegas

15:23 Joaquin Niemann Kevin Chappell

15:32 Russell Henley Hideki Matsuyama

15:41 Ollie Schniederjans Ross Fisher

15:50 Tony Finau Byeong Hun An

15:59 Andrew Putnam Adrian Otaegui

16:08 Sungjae Im J.J. Spaun

16:17 Jimmy Walker Ted Potter, Jr.

16:26 Austin Cook Brandt Snedeker

16:35 Brice Garnett Russell Knox

16:53 Yuta Ikeda Keegan Bradley

17:02 Tommy Fleetwood Satoshi Kodaira

17:11 Mike Lorenzo-Vera Rory McIlroy

17:20 Martin Kaymer Dylan Frittelli

17:29 Zach Johnson Ben Kern

17:38 Kevin Na Ryan Moore

17:47 Rafa Cabrera Bello Tyrrell Hatton

17:56 Seungsu Han Andrew Landry

18:05 Jordan Spieth Jason Kokrak

18:15 Billy Horschel Chez Reavie

18:25 Ryan Fox Branden Grace

18:35 Dustin Johnson Chris Kirk

18:45 Justin Rose Patrick Cantlay

18:55 Matt Wallace Emiliano Grillo

19:05 Eddie Pepperell Ian Poulter

19:15 Thomas Pieters Brandon Stone

19:25 Webb Simpson Pat Perez

19:45 Daniel Berger Xander Schauffele

19:55 Francesco Molinari Kevin Kisner

20:05 Charl Schwartzel Julian Suri

20:15 Justin Thomas Shane Lowry

20:25 Stewart Cink Jason Day

20:35 Gary Woodland Tiger Woods

20:45 Jon Rahm Rickie Fowler

20:55 Brooks Koepka Adam Scott













Foto di Valerio Origo