Golf, PGA Championship 2018: Justin Thomas a caccia di un fantastico bis, Francesco Molinari sogna un altro trionfo tricolore

La gioia del trionfo di Francesco Molinari nel British Open 2018 è ancora negli occhi e nel cuore degli appassionati italiani di golf. Ora è già tempo di proiettarsi verso l’ultimo Major stagionale, il PGA Championship 2018, che andrà in scena tra giovedì 9 e domenica 12 agosto sul percorso par 71 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri.

La 100^ edizione dello storico torneo sarà contraddistinta dalla presenza di tutti i migliori interpreti mondiali del golf, un autentico parterre de rois pronto a sfidarsi per andare a caccia di uno dei trofei più ambiti del panorama internazionale. Il favorito numero 1 sarà lo statunitense Justin Thomas, detentore del trofeo e recente vincitore del WGC Bridgestone Invitational. La classe dell’enfant prodige made in USA è ormai indiscussa e la vittoria nell’ultimo torneo del circuito PGA rappresenta un’iniezione di fiducia importante per un atleta proiettato verso vette straordinarie.

Dopo il bis di Brooks Koepka nello US Open, anche Thomas va a caccia di un incredibile “uno-due” che assumerebbe contorni epici. A contrastare la supremazia dello statunitense ci sarà un gruppo di atleti di assoluto spessore, tra cui spicca la presenza di Francesco Molinari, reduce dal trionfo nel British Open 2018, primo italiano della storia ad aver portato a casa un torneo dello Slam.

Un anno fa Molinari si piazzò in seconda posizione alle spalle di Thomas nel PGA Championship, steccando l’ultimo giro ma acquisendo la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari con i big per la vittoria di un Major, impresa riuscitagli poche settimane fa. I progressi compiuti nel putt hanno consentito a Molinari di limare qualche piccolo difetto. E la condizione impeccabile sul piano fisico e mentale potrebbe proiettarlo verso un’altra strepitosa vittoria.

Il duello più affascinante potrebbe vedere protagonista Tiger Woods, in cerca del 15° Major della sua carriera, 10 anni dopo la vittoria nello US Open 2008. Tiger ha sfiorato il trionfo nel British Open e a ritrovato fiducia nei suoi mezzi, ragion per cui sarà tirato a lucido per contendere il trofeo ai migliori giocatori al mondo.

Dustin Johnson e Jordan Spieth, però, dispongono di talento a sufficienza per puntare ad un grande piazzamento, al pari di Patrick Reed, che nei tornei principali tira fuori il meglio di sé. Non saranno da sottovalutare anche il nordirlandese Rory McIlroy, lo spagnolo Jon Rahm e gli inglesi Justin Rose, Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, che andranno a caccia di una vittoria che impreziosirebbe la loro già ricca bacheca.













mauro.deriso@oasport.it

Foto di Valerio Origo