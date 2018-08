Golf, PGA Championship 2018, Brooks Koepka: “Sarà un grande ultimo round. I big sono tutti vicini”

Ad un round dal termine è sempre Brooks Koepka a guidare la leaderboard dei PGA Championship 2018. L’americano sembra poter essere il padrone del Major statunitense, ma Koepka non si fida degli avversari: “Con tanti big nelle prime posizioni non posso essere molto tranquillo. Mi aspetto che nell’ultimo round due o tre riescano ad infilare una serie di birdie per raggiungermi e chiuderla con un testa a testa”, commenta il primo in classifica. “Qui sono tutti forti, sarà un ultimo round eccitante”, chiude Koepka.

Risale Shane Lowry. L’irlandese è sesto con -8, a soli 4 colpi dalla vetta. “Spero di riuscire a concludere il quarto giro con un punteggio a metà dei 60. Questo è il mio obiettivo, poi probabilmente Koepka segnerà un altro -5 per metterci d’accordo tutti”, commenta Lowry.

Chiudiamo infine con Rickie Fowler. L’americano è nel gruppo di testa (terzo con 3 colpi da recuperarew a Koepka) e proverà a giocare le sue carte fino all’ultima buca: “In questo terzo giro mi sentivo bene ma non ho osato. Dovrò provare ad essere più propositivo per raggiungere la vetta”, commenta il californiano.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Brooks Koepka