Golf, Europei 2018: Tadini-Laporta, CHE IMPRESA! Battuti i britannici Syme-Johnston: è semifinale!

Epica impresa di Francesco Laporta e Alessandro Tadini agli European Team Championships 2018. La coppia italiana ha sconfitto i britannici Connor Syme e Liam Johnston in una sfida al cardiopalma, in cui sono andati sotto di 2 punti alla buca 10 e sono stati costretti a compiere una rimonta epocale, che evidenzia la tenuta fisica e mentale di due atleti che si sono esaltati proprio nel momento più importante.

L’aggancio è arrivato alla buca 14 con un birdie sensazionale di Tadini, mentre alla 15 è sopraggiunto il sorpasso che ha consegnato all’Italia la chance di approcciare il finale di gara avanti di un punto. Alla buca 17 la Gran Bretagna ha smorzato il tentativo di fuga degli azzurri, resistendo al birdie di Laporta, mentre alla 18 la tensione ha giocato un brutto tiro ad entrambe le coppie, che hanno commesso diverse sbavature.

Ma un putt sensazionale di Tadini ha consentito agli azzurri di piazzare un fantastico birdie e di resistere al tentativo di aggancio dei britannici, regalando all’Italia il pass per la semifinale contro gli spagnoli Oriol e Fernandez, primi nel gruppo C nonostante la sconfitta indolore contro la Danimarca. Un altro team spagnolo (Ben Tarrio-Borda), intanto, si è guadagnato l’accesso alle semifinali grazie alla vittoria contro la Svezia, valsa il primato nel gruppo A. A sfidare Ben Tarrio e Borda sarà l’Islanda di Hafthorsson e Boasson, che ha sconfitto la Norvegia nel gruppo D, in cui si registra la prova d’orgoglio di Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli, che hanno battuto nettamente il Belgio.

Tra le donne, invece, le semifinali vedranno di fronte le britanniche Georgia Hall e Laura Davies, prime nel gruppo A, contro le svedesi Persson e Wessberg, che hanno prevalso nel gruppo D grazie al successo su Gran Bretagna 3. Ma i britannici hanno anche un’altra coppia in semifinale, composta da Thomson e Maclaren, che hanno sconfitto la Finlandia, passando il turno e guadagnandosi una chance da medaglia nella sfida contro le francesi Dreher e Molle, prime nel gruppo B grazie al successo contro il team tedesco.













Foto: Federgolf