Golf, Europei 2018: Laporta-Tadini in semifinale. Data, programma, orario d’inizio, tv e avversari: sfida a Oriol-Fernandez

Francesco Laporta e Alessandro Tadini oggi hanno compiuto una vera e propria impresa agli Europei 2018 di golf che si stanno svolgendo a Glasgow all’interno della cornice degli European Championships. La coppia azzurra si è qualificata alle semifinali sconfiggendo i britannici Syme e Johnstone, entrando così tra i migliori quattro della rassegna continentale e ora se la dovranno vedere contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez per provare ad accedere alla finale contro la vincitrice di Tarrio/Borda (Spagna) vs Hafthorsson/Boasson (Spagna). Si gioca con la formula del foursomes match play.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della semifinale di Tadini e Laporta agli Europei 2018 di golf. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta tv su Rai Play e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

08.00 Semifinale 1 – Spagna vs Islanda: Tarrio/Borda vs Hafthorsson/Boasson

08.15 Semifinale 2 – Italia vs Spagna: Francesco Laporta e Alessandro Tadini vs Pedro Oriol e Scott Fernandez

13.15 Finale per il bronzo

13.30 Finale per l’oro













Foto: Federgolf