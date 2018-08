Golf, Europei 2018: Laporta e Tadini sconfitti dagli spagnoli Oriol e Fernandez. Ora è sfida per il bronzo con Ben Tarrio e Borda

Il sogno di Francesco Laporta e Alessandro Tadini sfuma sul più bello. I due azzurri hanno ceduto contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez nella semifinale degli European Team Championships 2018 di golf a Glasgow (Scozia), al termine di un match in cui a lungo sono rimasti in vantaggio, incassando la rimonta nelle buche conclusive.

Laporta e Tadini hanno preservato a lungo un margine di sicurezza sugli avversari grazie ad una partenza sprint che ha messo alle corde la coppia spagnola, costretta subito ad inseguire. Alla buca 10 è arrivato il primo allungo dell’Italia, che si è portata avanti di due colpi pregustando il pass per la finale per l’oro. Ma alla buca 13 è arrivato un passo falso della coppia azzurra, che ha rinvigorito le speranze di Oriol e Fernandez in vista dello sprint finale. Le buche 14 e 15 hanno visto i due italiani reggere l’urto, anche se il calo era ormai in atto.

Alla 16 è arrivato l’aggancio della Spagna, che ha fiaccato la resistenza azzurra, crollata poi nelle ultime due buche, in cui gli iberici hanno dilagato, chiudendo con due lunghezze di vantaggio e guadagnandosi l’accesso per la finale. Ad attendere Oriol e Fernandez saranno gli islandesi Hafthorsson e Boasson, che hanno sconfitto in semifinale un altro team spagnolo, composto da Ben Tarrio e Borda, che si sono arresi con una buca di anticipo accontentandosi della finale per il bronzo. Saranno proprio Ben Tarrio e Borda a sfidare gli italiani Laporta e Tadini, che a partire dalle ore 14.00 andranno a caccia di un bronzo che assumerebbe contorni storici, nonostante il passo falso nelle ultime buche della semifinale.

In campo femminile, invece, è arrivata la clamorosa sconfitta delle super favorite britanniche Georgia Hall e Laura Davies, battute in semifinale dalle svedesi Cajsa Persson e Pernilla Wessberg, le quali sfideranno in finale le francesi Justine Dreher e Manon Molle, che hanno superato nettamente l’altra coppia britannica composta da Michele Thomson e Meghan Maclaren.













