Golf, Europei 2018: Laporta e Tadini nella storia! Il bronzo della coppia azzurra conferma il magic moment dell’Italia

Un’Italia bella da impazzire. Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno scritto una pagina di storia del golf azzurro agli European Team Championships 2018 di Glasgow, in Scozia. La coppia italiana ha conquistato un bronzo che brilla di luce propria in una competizione che ha entusiasmato il pubblico con una formula intrigante e avvincente.

Gli azzurri hanno saputo interpretare al meglio le caratteristiche del torneo, trovando un’alchimia perfetta sia nei fourball (entrambi i giocatori di ogni coppia completano l’intero percorso fino alla buca e prevale il risultato migliore) sia nei foursome (colpi alternati tra i due giocatori della coppia fino alla buca) e proiettandosi verso un traguardo difficile da ipotizzare alla vigilia della competizione. E ad accompagnarli sul podio c’è persino il piccolo rimpianto per il calo di tensione nelle ultime buche della semifinale che ha compromesso le loro chance di puntare all’oro.

Laporta e Tadini hanno vinto 4 incontri su 5, battendo nell’ultimo match della fase a gironi i temibili britannici Syme e Johnston e guadagnandosi il meritato pass per le semifinali contro gli spagnoli Oriol e Fernandez. Ma dopo un avvio spumeggiante qualcosa si è inceppato. E i due azzurri sono stati costretti a capitolare, subendo la rimonta nelle ultime tre sanguinose buche e cedendo il passo alla coppia iberica, che ha poi portato a casa la medaglia d’oro. Poco male, però. Laporta e Tadini non hanno perso la concentrazione e hanno letteralmente schiantato gli spagnoli Ben Tarrio e Borda in una finale per il bronzo conclusa con 3 buche di anticipo e 5 punti di vantaggio, un autentico dominio che ha messo ulteriormente in luce la classe e il talento di due giocatori di straordinario spessore tecnico e morale.

Laporta è un prospetto del golf e a 28 anni sembra giunto finalmente ad un punto di svolta della carriera, Tadini è ormai un veterano che a 45 anni si è tolto la soddisfazione più bella agli Europei 2018, entrando nella storia del golf italiano dalla porta principale. La concomitanza col PGA Championship, d’altro canto, ha ridotto ai minimi termini la presenza dei big a Glasgow. Ma gli assenti hanno sempre torto e per Laporta e Tadini la soddisfazione è enorme, al pari di quella di tutto il movimento italiano, che si gode un magic moment senza precedenti.

Meno fortunata è stata, invece, l’avventura di Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi, accreditati di chance da podio alla vigilia del torneo. Il passo falso nei primi due incontri li ha messi subito fuori gioco e la vittoria contro il Belgio nell’ultima partita ha soltanto accresciuto i rimpianti per un esito che poteva essere ben diverso. Nella prova mista, invece, l’Italia è partita bene salvo cedere il passo nella seconda parte della gara. Ma la vetrina oggi è tutta per Francesco Laporta e Alessandro Tadini, una coppia entrata di diritto nella storia.













Foto: Federgolf