Golf, Europei 2018: Laporta e Tadini, bronzo fantastico! Sconfitti gli spagnoli Ben Tarrio e Borda nella finale per il terzo posto

L’Italia vola sul podio nel golf agli European Team Championships 2018 di Glasgow, in Scozia. Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno conquistato una strepitosa medaglia di bronzo nella gara maschile, grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto contro gli spagnoli Santiago Ben Tarrio e Daniel Borda.

Una sorta di rivincita tra Italia e Spagna, dopo la semifinale beffarda in cui i due azzurri hanno patito un calo di tensione nelle ultime buche, subendo la rimonta degli iberici dopo un avvio scoppiettante. Laporta e Tadini hanno letteralmente dominato nella finale per il bronzo, conquistando una medaglia storica per l’Italia al termine di un torneo in cui hanno vinto 4 incontri su 5, senza lasciare scampo ad avversari sulla carta persino più accreditati come i britannici Syme e Johnston nell’ultimo match della fase a gironi.

Dopo 8 buche, i due azzurri hanno incamerato un vantaggio di 3 punti nel format del foursome, che prevede che i due giocatori effettuino colpi alternati fino all’imbucata. Un gap incrementato nelle buche successive fino al 5&3 che ha suggellato in tal modo una vittoria dal sapore storico. Per i due azzurri si tratta di una consacrazione importante in una vetrina prestigiosa.













Foto: Federgolf