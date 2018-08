Golf, Europei 2018: Francesco Laporta e Alessandro Tadini superbi! Che lezione all’Irlanda! Passo falso per Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi

Avvio in agrodolce per l’Italia nella prima giornata dedicata al golf negli European Championships 2018 di Glasgow (Scozia). Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno conquistato una splendida vittoria contro il team irlandese composto da Neil O’ Briain e Michael Hoey, portando a casa i primi 2 punti con una buca di anticipo grazie ad uno sprint finale davvero entusiasmante che ha fiaccato la resistenza della coppia avversaria. Laporta e Tadini ora confidano di qualificarsi per le semifinali del torneo e giocarsi fino in fondo le medaglie, ma in testa alla classifica del gruppo B, insieme agli azzurri, ci sono i britannici Connor Syme e Liam Johnston, che hanno sconfitto nettamente i connazionali Rhys Enoch e Charlie Ford, che domani proveranno a riscattarsi contro i due atleti italiani.

Ben diverso, invece, l’esito per Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi, sorpresi dai norvegesi Ekeland Jarand Arnoy e Kristian Krogh Johannessen, che hanno prevalso con ben 4 colpi di vantaggio rispetto alla coppia azzurra, costretta ora agli straordinari per agguantare una semifinale che sembrava ampiamente alla portata dell’Italia.

Nel gruppo D, in particolare, ora c’è l’Islanda accanto alla Norvegia, a seguito della netta vittoria di Birgir Hafthorsson e Axel Boasson contro i belgi Lars Buijs e Christopher Mivis. Nel gruppo A, intanto, guida Svezia 2 con 2 punti davanti a Spagna 2 e Gran Bretagna 1, che hanno conseguito un entusiasmante pareggio, e all’altro team svedese a quota 0. Nel gruppo C, infine, Polonia e Spagna 1 hanno sconfitto Danimarca e Portogallo e si giocheranno quasi certamente la qualificazione nello scontro diretto.

Nella prova femminile, invece, le britanniche Georgia Hall e Laura Davies hanno inflitto un devastante 5&4 alla Spagna, dimostrando subito la propria supremazia al cospetto delle avversarie. Nel gruppo A sono loro a guidare la classifica insieme a Germania 2, che ha sconfitto il Belgio, mentre nel gruppo B i due team francesi sono al comando grazie alle vittorie contro Svezia 2 e Germania 1. Spettacolare, invece, la prestazione della Finlandia, che guida il gruppo C insieme a Gran Bretagna 3, mentre Islanda e Austria sono a quota 0. La Svezia, invece, fa registrare una vittoria e una sconfitta nel gruppo D, in cui Svezia 3 guida insieme a Gran Bretagna 2.













