Golf, Europei 2018: Francesco Laporta e Alessandro Tadini a caccia di un’impresa leggendaria! La sfida ad Oriol e Fernandez vale una medaglia

C’è aria di impresa al Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia), dove Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno tutta l’intenzione di conquistare una medaglia storica agli European Team Championships 2018. La coppia azzurra è reduce da tre splendide vittorie nella fase a gironi.

E nell’ultima sfida del gruppo B hanno superato in rimonta i britannici Syme e Johnston in un confronto al cardiopalma, che ha visto gli azzurri soccombere fino alla buca 10, quando il margine in favore degli avversari era di due lunghezze. Il sangue freddo di Laporta e Tadini, però, è servito a piazzare il ribaltone alla buca 15 e a resistere al tentativo di controrimonta dei britannici, costretti a capitolare per una sola buca di differenza grazie allo splendido birdie di Tadini alla buca 18.

Il team italiano dovrà vedersela domani, domenica 12 luglio, nella semifinale contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez in un duello che sulla carta vedrà favoriti gli iberici, anche se la coppia azzurra ha dimostrato di disporre di classe e personalità a sufficienza per reggere la tensione della semifinale e volare verso una medaglia storica.

Nell’altra semifinale, intanto, si sfideranno gli islandesi Boasson e Hafthorsson con gli spagnoli Tarrio Ben e Borda. E l’obiettivo della Spagna consiste nel dar vita ad una finale tutta iberica, mentre l’Italia cercherà di rovinare i piani ai coriacei atleti spagnoli. Nella giornata di domani, pertanto si disputeranno le semifinali maschili e femminili del torneo, a cui faranno seguito anche le finali per il bronzo e per l’oro.

Tra le donne, invece, non sembra esserci spazio per le rivali di Laura Davies e Georgia Hall, recente vincitrice del British Open 2018 davanti al suo pubblico. Le due britanniche dovranno vedersela in semifinale con le svedesi Persson e Wessiberg, che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla favoritissime per la vittoria finale, mentre nell’altro match si affronteranno le francesi Dreher e Molle e le britanniche Thomson e Maclaren, con queste ultime a caccia del pass per l’ultimo atto che potrebbe essere all’insegna della Union Jack.

Le semifinali e le finali del torneo di golf, tra l’altro, saranno contraddistinte dal format del foursome, in base al quale i giocatori si alterneranno nei colpi fino alla buca e vincerà chi avrà collezionato più punti sulle 18 buche del par 71 del Missouri.













Foto: Federgolf