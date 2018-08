Golf, European Tour 2018. La gioia di Pavan dopo il trionfo: “Non riesco a crederci, sono senza parole”

Una rimonta memorabile nelle ultime cinque buche. E un atteggiamento da campione al cospetto di un totem della disciplina. Andrea Pavan si gode il primo successo della sua carriera nel circuito dell’European Tour 2018, in cui è rientrato dalla porta principale in questa stagione che lo ha proiettato in maniera definitiva tra i grandi del golf continentale.

Un’autentica impresa per il 29enne romano, che ha trionfato nel D+D Real Czech Masters 2018, battendo allo sprint finale l’irlandese Padraig Harrington e consacrandosi ad altissimi livelli. “Non riesco a crederci, sono senza parole. – ammette Pavan, come riporta l’Ansa – Harrington si è rivelato un grande avversario, ma la mia strategia aggressiva si è rivelata vincente”.

Pavan in passato aveva vinto quattro tornei nel Challenge Tour, ma il successo odierno segna l’apice della sua carriera. “Non credevo di farcela, ma è andata bene. E il finale è stato thrilling – conclude Pavan – A fare la differenza sono stati i due birdie realizzati alle buche 16 e 17”.

A gioire è anche Franco Chimenti, presidente della Federgolf. “Una vittoria straordinaria – spiega Chimenti all’Ansa – arrivata ad opera di un ragazzo di cui si sentirà parlare a lungo. Non credo che lo sport italiano possa attendersi di più da noi”.













Foto: Twitter The European Tour