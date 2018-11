Golf, European Tour 2018: Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai

Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha impiegato un colpo in più per completare il terzo round realizzando comunque tre birdie nelle ultime cinque buche.

Al terzo posto in solitaria, con un colpo di ritardo dal duo al comando, l’inglese Jordan Smith a -13. In quarta posizione a -12 un terzetto composto dal sudafricano Dean Burmester e dai britannici Matt Wallace (leader questa mattina ma scivolato indietro con un -1 di giornata) e Lee Westwood (autore di un giro pressoché perfetto con sette birdie e nessun bogey). Al settimo posto a -11 appaiati lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Tom Lewis, mentre un quartetto composto dall’indiano Shubhankar Sharma, dallo svedese Henrik Stenson e dagli iberici Sergio Garcia e Jon Rahm occupa la nona posizione a -10. Andrea Pavan ha chiuso un altro buon giro in 70 colpi e si trova al 17° posto in classifica, a -8 per il torneo.



Oltre alla lotta per la vittoria, tiene banco il duello tra Francesco Molinari e Tommy Fleetwood per la conquista della Race to Dubai 2018. L’inglese, che avrebbe bisogno di una vittoria per provare ad impensierire l’azzurro, si trovava questa mattina in ottima posizione, ma ha compromesso tutto con un pessimo terzo giro chiuso con due bogey e nessun birdie. Fleetwood è scivolato in 24a posizione a -6 per il torneo, un colpo davanti a Molinari (28° con un -2 di giornata). L’italiano può quindi dormire sonni abbastanza tranquilli e, salvo clamorose quanto improbabili sorprese, domani potrebbe concludere al meglio la sua memorabile stagione.













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo