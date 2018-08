Giro di Polonia 2018: Pascal Ackermann non si ferma più, dominante in volata. Piazzati Trentin e Nizzolo

È il dominatore delle volate in questa parte di stagione: il campione tedesco Pascal Ackermann non si ferma più. Nell’uno contro uno allo sprint è davvero dominante: dopo la Ride to London il corridore della Bora-hansgrohe va a prendersi la prima tappa del Giro di Polonia. Battuto il colombiano Hodeg, bene gli azzurri, subito alle spalle della coppia al comando.

Chilometro 0 e va subito via la fuga: Alessandro De Marchi (BMC Racing Team), Michal Paluta(CCC Sprandi Polkowice), Michal Podlaski (Polonia) e Stéphane Rossetto (Cofidis, Solutions Crédits) all’attacco. Il gruppo lascia fare, ma sul finale Bora-Hansgrohe, Lotto Soudal e Team LottoNL-Jumbo si mettono a tirare e chiudono il gap, andando a riprendere tutti i fuggitivi a 10 chilometri dall’arrivo. Tutto pronto verso la volata: la Quick-Step Floors prepara un treno perfetto per Alvaro Hodeg che non riesce però a battere un devastane Pascal Ackermann. Piazzati gli italiani: Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT), terzo, Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), quarto.

Foto: Twitter Tour de Pologne