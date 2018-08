Ginnastica ritmica, World Challenge Cup 2018: Italia scatenata, oro con i 5 cerchi a Minsk. Farfalle insaziabili

L’Italia non si accontenta e, dopo aver vinto il concorso generale a squadre a Minsk (Bielorussia), brilla anche durante le Finali di Specialità della penultima tappa della World Challenge Cup 2018 di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno conquistato la medaglia d’oro con i cinque cerchi, eseguendo un esercizio eccezionale valutato con 22.800 punti e grazie al quale hanno surclassato la Russia (22.100) e la Bielorussia (21.150). Nell’esercizio misto con le tre palle e due funi, invece, le ragazze di Emanuela Maccarani hanno purtroppo commesso un paio di perdite e hanno così concluso all’ottavo posto nella gara vinta a sorpresa dal Giappone (22.400) davanti alla Russia (22.200) e alla Bielorussia (20.900).

Alessia Maurelli e compagne hanno disputato un ottimo weekend sconfiggendo le grandi rivali del circuito (a parte l’assente Bulgaria) e si lanciano ancora con maggiore convinzione verso i Mondiali di Sòfia in programma a metà settembre ma settimana prossima si tornerà in pedana per l’ultima tappa della World Challenge Cup a Kazan.













(foto Pier Colombo)