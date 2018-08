Ginnastica ritmica, World Challenge Cup 2018: Italia strepitosa a Minsk! Le Farfalle vincono l’all-around, sconfitta la Russia

Italia letteralmente scatenata e dominante a Minsk (Bielorussia) dove si sta disputando una tappa della World Challenge Cup 2018 di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno vinto il concorso generale con un autorevole 44.300: dopo il 23.050 di ieri con i cinque cerchi, oggi le ragazze di Emanuela Maccarani hanno eseguito un eccellente esercizio anche con le tre palle e due funi (21.350) e sono così riuscite a primeggiare surclassando la Russia Campionessa Olimpica (43.850) e il Giappone (40.800) mentre la Bulgaria era assente per problemi di formazione.

Le azzurre hanno incantato ancora una volta confezionando una prestazione di assoluto spessore tecnico che lascia particolarmente ottimisti in vista dei Mondiali di Sòfia ormai lontani appena un mese. La classe di Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli e Anna Basta è infinita e oggi hanno ottenuto una nuova vittoria in una stagione già molto positiva in cui si è alzata al cielo la Coppa del Mondo all-around.

Tra le individualiste, invece, Alexandra Agiurgiuculese (68.700) e Milena Baldassarri (67.400) hanno chiuso in undicesima e dodicesima posizione nella gara vinta dall’israeliana Linoy Ashram (77.800) davanti alla russa Alexandra Soldatova (77.650) e alla bielorussa Katerina Halkina (73.950). Domani sono in programma le Finali di Specialità (non olimpiche), le Farfalle andranno a caccia di nuove medaglie.













Foto: Pier Colombo