Ginnastica, Europei 2018: Sofia Busato, sfortuna perenne. Infortunio in gara, lo stesso ginocchio dell’anno scorso. Non mollare!

L’infortunio di Sofia Busato è purtroppo serio come si è subito capito in pedana all’SSE Hydro. Il brutto atterraggio dal doppio avvitamento al volteggio ha purtroppo colpito lo stesso ginocchio che si era infortunata lo scorso anno a Cluj-Napoca proprio alla vigilia della rassegna continentale. Gli Europei non sembrano sposarsi al meglio con la 17enne che si è dunque infortunata per due volte consecutive (e sempre in maniera grave) dopo uno sfortunato quarto posto al volteggio.

Si era ripresa benissimo dal crac in terra rumena, si era preparata a puntino, aveva vinto il tricolore di specialità un mese fa e si è presentata a Glasgow con l’obiettivo di agguantare una finale e magari anche di lottare per il podio ma ancora una volta la sorte le ha presentato il conto. L’azzurra ora sta rivivendo lo stesso dramma di 16 mesi fa e ancora una volta è chiamata a una prova di coraggio per rialzarsi ulteriormente: la sua carriera è stata purtroppo costellata da infortuni che le hanno impedito di ottenere quei riconoscimenti che invece avrebbe meritato per il suo talento puro e per la qualità della sua ginnastica. Non sarà semplice risalire la china ancora una volta: ora bisognerà conoscere nel dettagliato l’entità dell’infortunio, poi si deciderà il da farsi e poi si penserà al futuro.

L’augurio che possiamo farle è quello di una pronta guarigione con la speranza di rivederla in palestra al più presto, con la stessa grinta dei giorni migliori e con la voglia che l’ha sempre contraddistinta. Il momento è molto complicato ma non bisogna mollare, bisogna tenere duro e crederci sempre perché questa Busato ha ancora tanto da dare alla ginnastica e c’è un sogno olimpico da provare a inseguire in un modo o in un altro.